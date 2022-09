La fin du tarif famille nombreuse pour le train? «Un mauvais signal», selon la Ligue des familles

Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a bien l’intention de supprimer ce tarif octroyé aux familles de plus de trois enfants leur permettant d’obtenir une réduction de 50% sur leur voyage en train, affirme la Ligue. Cette suppression, actuellement en discussion, entrerait en vigueur début 2023.

Un tarif réduit pour les 12-25 ans dont le taux est encore inconnu viendrait remplacer le tarif famille nombreuse. La Ligue des familles se réjouit de cette nouvelle tarification pour les jeunes mais déplore que les 26 ans et plus, qui bénéficiaient du tarif famille nombreuse, n’aient à l’avenir plus droit à une réduction. Cette mesure toucherait 75.000 adultes, selon elle.

La carte famille nombreuse octroyée par la Ligue des Familles côté francophone et par le Gezinsbond côté flamand, n’est quant à elle pas menacée de suppression. Celle-ci donne notamment droit à une réduction de 20% sur les titres de transports TEC.

Ces dernières années les demandes pour ces cartes ont fortement augmenté. Rien qu’au niveau francophone, la Ligue des familles a reçu 24.000 demandes en 2020, 28.000 en 2021 et cette année, ce nombre atteindra 34.000, chiffre-t-elle.