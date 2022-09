Dix salles prévues au procès des attentats de Bruxelles «pour donner la parole à toutes les victimes qui le souhaitent» (vidéo)

Six ans après les attentats du 22 mars qui ont frappé l’aéroport de Bruxelles-National à Zaventem et la station de métro Maelbeek, au cœur de la capitale européenne, la justice se prépare à la plus grande audience criminelle jamais organisée en Belgique. La salle d’audience principale, où seront placés les accusés dans 9 boxes, et leurs avocats est fonctionnelle. Si ellle a déjà accueilli plusieurs grands procès, de nouveaux travaux ont été réalisés pour aménager une salle plus grande, pouvant désormais accueillir 170 personnes. Des places y sont réservées pour des parties civiles et leurs avocats, avec tables de travail et micros. Des interprètes en néerlandais et en anglais sont prévus, ainsi qu’une régie technique qui s’installera derrière les jurés. L’occasion pour la presse de visiter ce palais de justice baptisé "le Justitia", au cœur des anciens locaux de l’OTAN, à Haren.