Dans la soirée du 16 janvier 2021, des étudiants de Louvain-la-Neuve sont tombés sur Ahmed, qui était rentré dans la voiture du père de l’un d’eux et s’apprêtait à emporter divers objets dont des accessoires de ski. L’homme était complètement ivre et les étudiants, tout en le maintenant sur place, ont alerté la police.

À l’arrivée de la patrouille, l’homme né en 1964 était dans un tel état qu’il s’est… uriné dessus. Il était également en pleurs lorsque les agents l’ont emmené au poste.

2. Il avait 89 boulettes de cocaïne dans le ventre

Arrivé à Bruxelles avec… 89 boulettes de cocaïne dans le ventre, soit 1,2 kilo de drogue, un quinquagénaire de Curaçao a été condamné par le tribunal correctionnel à 40 mois de prison.

L’intéressé avait pris un vol à destination de Paris depuis la Guyane française avant d’arriver à Bruxelles-Midi à bord du Thalys en provenance de la capitale française. Cette route est désormais fréquemment empruntée par les trafiquants de drogue.

Le quinquagénaire, qui n’en était pas à son coup d’essai, reconnaissait qu’on lui avait promis une somme de 5.000 euros pour acheminer la drogue à Amsterdam.

4. Des voleurs pas discrets interpellés avec un micro-ondes sous le bras

Il y a des signes qui ne trompent pas: deux individus qui regardent les voitures avec insistance et qui poussent les portes d’entrée des habitations. C’est ce qui alerte les inspecteurs de la brigade anti-agressions (BAA) de la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles dans la nuit du 25 au 26 août.

"Ils finissent par entrer dans l’une des habitations. Cinq minutes plus tard, ils sortent avec notamment un four à micro-ondes, un sac de vêtements et une valise", explique la police, qui a filé les suspects, avant de les interpeller.

5. Il vendait des bouteilles de Château Pétrus qu’il ne détenait pas

Steeve pensait avoir un bon filon pour se faire de l’argent facilement: mettre en vente des bouteilles de la prestigieuse maison Château Petrus sur le site 2ememain.be. Flacons qu’il ne détient évidemment pas. Il a listé une bouteille de 1985 à 3000€.

Le maître d’hôtel de la tout aussi prestigieuse enseigne Comme Chez Soi, à Bruxelles, a mordu à l’hameçon. Pas comme un bleu, il a fait des vérifications, il s’est renseigné. L’arnaque semblait hélas crédible. Ne voyant rien venir malgré un acompte de 2000€, l’acheteur a déposé plainte. Et Steeve a été rapidement interpellé...

6. La convocation du tribunal envoyée... à son adresse inondée

Jugé par défaut puisqu’il était absent, Christophe a demandé ce jeudi matin au tribunal correctionnel de Charleroi une opposition: c’est-à-dire qu’il estime qu’il était absent, n’a pas pu être entendu ni représenté, pour une raison valable.

Et pour cause, une convocation, puis une notification du jugement a été faite au prévenu, mais le tout a été envoyé… à l’adresse de son immeuble inondé en juillet 2021. Le juge a donc accepté sa requête et le dossier sera à nouveau abordé en décembre.

7. Le détenu avait sauté du fourgon en marche

"J’ai su m’extraire de la cage. J’ai touché le frein à main et les gardiens ont eu peur. Je n’ai menacé personne. J’ai ouvert la porte du fourgon et j’ai sauté." C’est la version des faits d’un prévenu qui devait répondre des préventions de prise d’otages, de détention d’arme et de menaces, ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur.