Bernard De Vos: «La cause des enfants est énorme, mais mal comprise et mal traitée»

Loin de tout ce jeu politique qui entoure cette nomination, celui qui est encore, pour quelques jours donc, le délégué général en Fédération Wallonie-Bruxelles aux droits de l’enfant tire le bilan de ces deux mandats et presque quinze années passées dans la fonction.

Bernard De Vos, quel sentiment prédomine à l’heure de quitter votre fonction?

C’est quand même un sentiment particulier, riche d’émotions. On refait le parcours dans sa tête, machinalement. C’est un métier passionnant. S’intéresser à la situation de tous les enfants dans tous les secteurs de leur existence, quel que soit leur niveau d’aisance socio-économique, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur particularité, c’est quelque chose d’assez exceptionnel.

Quelle empreinte pensez-vous avoir laissé sur la fonction?

Je reste très modeste. La cause des enfants, elle est énorme. Elle est mal comprise. Et elle est mal traitée de manière générale: il y a des lacunes terribles dans le secteur de l’aide à la jeunesse, dans celui de la prise en charge de la petite enfance, celui du handicap, dans le secteur scolaire. Il y a encore du boulot! Mais ce qui fait l’originalité de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIIDE) de 1989, par rapport aux textes qui préexistaient, c’est de considérer que les enfants ont une voix, une parole. Et j’ai eu vraiment à cœur pendant mon parcours de faire en sorte que les jeunes aient voix au chapitre, qu’ils puissent s’exprimer, qu’ils puissent faire partie de la société et qu’ils ne soient pas simplement en attente de prendre des responsabilités, en attente de peser sur le débat public, mais qu’ils y soient associés. Dans tous les projets que l’on a menés, on a ainsi essayé que les enfants soient au centre, qu’ils soient les moteurs et les acteurs principaux.

Peu importent les domaines, la pauvreté impacte l’avenir des enfants.

En 14 ans, avez-vous pu percevoir une évolution dans la façon de considérer les enfants? Notamment dans le chef du pouvoir politique?

J’ai toujours dit que j’étais le délégué général aux droits de tous les enfants mais que je voulais garder un œil plus attentif encore sur les moins bien lotis, les plus fragiles dans notre société. Et là, je dois reconnaître que, malheureusement, l’évolution observée n’a pas forcément été positive. Peu après mon arrivée, j’avais rédigé un premier rapport (NDLR: Incidence et conséquence de la pauvreté sur les enfants, les jeunes et les familles, 2009) basé sur des témoignages et expériences recueillis sur le terrain. Les constats que l’on avait pu faire étaient terrifiants: on a pu constater qu’aucun article de cette belle convention dont j’ai vanté les mérites pendant 14 ans ne résistait à l’épreuve de la pauvreté. Peu importent les domaines, la pauvreté impacte l’avenir des enfants. Or, il y a deux ans, donc dix ans plus tard, on a remis un nouveau rapport. Et je dois dire avec beaucoup de regrets qu’il y a eu des évolutions, mais dans le mauvais sens: la précarité, la pauvreté des enfants n’a jamais été aussi importante. Les chiffres sont connus: on parle d’1 enfant sur 4 en Wallonie et d’1 enfant sur 3 à Bruxelles qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec des conséquences qui impactent tous les aspects de leur vie.

Le tableau semble bien noir...

Il y a malgré tout du positif, notamment sur la question des jeunes en tant qu’acteurs de société. Je pense par exemple à cet incroyable mouvement écologiste et environnemental qui a précédé la pandémie de Covid-19 mais qui a été un peu coupé par celle-ci. Ce mouvement reviendra sans doute, sur ces sujets-là et aussi sur d’autres. La mobilisation est plus importante, on le sent. Comme dans les écoles, où certains modèles éducatifs très figés sont bousculés. Cela évolue favorablement selon moi, dans le sens d’une responsabilisation et d’une prise de conscience que l’enfant est un acteur de la société comme les autres.

Quels sont les dossiers sur lesquels vous auriez aimé aller plus loin?

Je pense aux violences dites éducatives ordinaires, dont beaucoup d’enfants souffrent encore aujourd’hui. On est un des pays les plus en retard à l’échelle européenne sur ce plan-là. Je pense aussi à la situation et aux traitements que subissent les enfants issus de familles migrantes ou, pire encore, les mineurs étrangers non accompagnés (MENA): il suffit d’aller se mettre devant le Petit Château aujourd’hui pour réaliser qu’il y a quelque chose qui est tout à fait contraire à nos engagements internationaux et contraire à la dignité humaine. Il y a eu des progrès, mais ils n’ont pas été assez rapides.

Il y a un réel problème au niveau de l’accueil des MENA?

La notion d’accueil, elle est absente de nos politiques. C’est: «faisons le minimum pour ne pas laisser les gens crever de faim et pas avoir de mort sur la conscience». Le gouvernement n’a pas l’air de saisir que les phénomènes migratoires ne vont pas s’arrêter. S’il y a une évolution, ils vont plutôt s’amplifier. Il faut arrêter de jouer avec ce principe d’ouverture puis de fermeture des centres d’accueil dès que la situation tend à se calmer.

Que faudrait-il faire, selon vous?

Il faut garder les centres d’accueil ouverts et constants, pour préserver un accueil de qualité. Cela veut dire des bâtiments de qualité, que l’on entretient au long terme et que l’on n’improvise pas dans une vieille caserne désaffectée que l’on réaffecte pour l’occasion. Mais cela vaut aussi pour les personnels de ces centres, qui ont des contrats précaires, qu’on licencie dès qu’il y a moins de dossiers à traiter, qui font un métier très compliqué et qui sont formés à cela, mais que l’on perd régulièrement à cause de ce manque de stabilité. Il y a là une sorte de stratégie du manque que je trouve lamentable de la part de nos gouvernements. Elle concerne tout le monde et, quand elle concerne les enfants, elle encore plus grave.

Au final, un enfant, dans notre société, est-il désormais considéré comme un citoyen à part entière?

Pas assez. Les enfants bénéficient d’une convention particulière, justement en fonction de leur état de minorité. La minorité se caractérise par une absence de pouvoir: les enfants n’ont pas de pouvoir économique, de pouvoir médiatique, de pouvoir législatif, de pouvoir électif. C’est normal qu’ils soient doublement protégés: par la convention des droits humains et par une convention spécifique. Mais le fait d’être protégé doublement ne doit pas empêcher la réflexion sur «comment leur donner plus de possibilités en fonction de leur développement de s’insérer et de faire partie de la société». C’est là qu’on a encore beaucoup de difficultés et qu’il reste du chemin à parcourir: accepter que l’enfant ait le droit à la parole, a le droit de s’exprimer, qu’il a des droits spécifiques qu’il doit pouvoir faire valoir.

Contrairement à ce que l’on peut observer dans les pays voisins, le rôle du délégué général bénéficie, tant au Nord ( Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind) qu’au Sud du pays, d’une belle visibilité, à la fois du côté des acteurs de terrains que du monde politique.

«Ceux qui sont dans la dèche vont l’être encore beaucoup plus»

Les effets de la crise des prix de l’énergie ne peuvent être compensés par des dispositifs spécifiques pour les enfants.

Face au contexte actuel de crise énergétique et la flambée des prix, Bernard De Vos se montre très inquiet, particulièrement pour les enfants issus des milieux les plus modestes.

" Cette crise va toucher tout le monde, mais certains plus que d’autres.Ceux qui ont des revenus suffisants devront faire des choix entre certains biens de confort, certains voyages qu’ils ne sauront plus faire, mais ils resteront au chaud, ils auront toujours à manger. Ceux qui sont dans la dèche vont l’être encore beaucoup plus s’il n’y a pas de mesures plus fortes que celles que l’on entend pour l’instant ".

C’est que, aux yeux du délégué général, la question de l’accès aux énergies s’avère plus complexe que les traditionnels défis et enjeux liés aux droits des enfants.

Dispositifs compensatoires

" Forcément, la pauvreté infantile est en grosse partie la conséquence de la pauvreté des parents. Mais j’ai toujours insisté sur le fait que, outre la nécessité de mettre les parents à l’aise pour limiter la précarisation des enfants – en augmentant les revenus du travail, en augmentant les revenus de remplacement, en faisant en sorte d’avoir une individuation des droits et une automatisation de ces mêmes droits –, la responsabilité était aussi de mettre en place des dispositifs capables de compenser les conséquences de la pauvreté des parents sur les enfants. En organisant par exemple un accueil dans des milieux dédiés à la petite enfance, en organisant une école égalitaire, en organisant des loisirs accessibles à tout le monde. Sur les questions d’énergie et de chauffage, c’est bien plus compliqué. Car, là, c’est clairement lié aux parents: je ne vois pas comment on peut faire en sorte que les enfants ne subissent pas les conséquences du fait que les parents ne sachent plus payer une facture de gaz ou d’électricité. Je ne vois pas, à part faire en sorte de lutter clairement pour avoir un prix de l’énergie accessible à tout le monde. C’est pourquoi j’ai toujours été partisan du fait que chacun contribue à hauteur de ses revenus et puis c’est tout. Mais c’est aux gouvernements à trouver un accord avec les fournisseurs."