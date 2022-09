Visite au cœur de la centrale nucléaire de Chooz (vidéo)

La centrale nucléaire de Chooz, une des plus récentes de France (deux réacteurs datant de 1996 et 1997) est à l’arrêt depuis décembre 2021. En cause, l’apparition de corrosion sous contrainte sur des tuyauteries du circuit auxiliaire qui ont été observées sur une centrale similaire à celle de Chooz. Des tuyaux qui doivent être coupés, remplacés.