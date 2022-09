Farid répond à votre question météo: «Retour des pluies plus généralisées pour la semaine prochaine?»

Le bulletin de ce week-end

Nous passerons ce samedi dans des courants de sud-ouest plus instables et toujours chauds. Le matin, un calme relatif avec une ondée localisée surtout de Liège au nord, mais pas significative. Fin de matinée, le réchauffement diurne engendré par les éclaircies renforcera l’instabilité et les premières ondées arriveront sur le sud du pays et la frontière française.

Après-midi, une instabilité un plus marquée se mettra en place avec l’éclosion d’averses orageuses ponctuelles mais parfois fortes laissant 5 à 15 L pour les chanceux ou malchanceux. Le risque semble un plus élevé sur les provinces du sud, l’est et l’Ardenne et un peu moins marqué du Hainaut aux Brabants, voire plus faible sur les Flandres. Des éclaircies seront présentes entre les ondées qui seront parfois ponctuées d’un coup de tonnerre mais pas de gros orages... Début de soirée, une petite hausse du champ de pression permettra à un temps plus sec de s’installer depuis l’ouest avec quelques dernières ondée sur le relief. Nuit plus calme et beau dimanche en perspective.