À partir du sud­-ouest, de plus en plus de nuages élevés feront également leur apparition dans le courant de l’après­-midi. Les maxima varieront entre 21°C en Hautes Fagnes et par endroits 27°C en plaine. Le vent sera faible à modéré d’est dans l’intérieur et modéré de nord­ est au littoral.

Cette nuit, le temps restera sec sous un ciel peu à parfois partiellement nuageux. Les minima varieront de 11 à 17°C. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est. En Ardenne, il s’orientera au sud­-est.

Vendredi, le temps sera d’abord sec sous un ciel partagé entre des périodes ensoleillées et des champs de nuages élevés et moyens. Dans l’après­-midi, la nébulosité augmentera et en fin d’après­-midi ou en soirée, quelques averses potentiellement orageuses seront possibles sur les régions proches de la frontière française. La nuit suivante, ce risque d’averses concernera également le reste du territoire. Les maxima oscilleront entre 23°C en Hautes Fagnes à 27 voire localement 28°C dans le centre. Le vent de sud­-est sera faible à modéré.

Samedi en journée, la nébulosité sera abondante avec des averses et un risque d’orage. En fin d’après­-midi, des éclaircies se développeront et la tendance aux averses diminuera. Les maxima évolueront entre 18°C en Ardenne et 22°C dans le centre. Le vent sera généralement modéré de sud à sud­-ouest, devenant faible et variable en soirée.