Courtes peines: le passage par la case prison systématisé à partir du 1er  septembre

Mais à partir d’aujourd’hui, les choses changent. Dorénavant, " c’est un juge qui interviendra pour l’exécution des peines de plus de deux ans et de maximum trois ans prononcées à partir de ce 1er septembre", précise le SPF.

Selon les estimations du SPF (DG Établissements pénitentiaires), 720 condamnations pourraient être concernées, " pour l’entièreté de la loi", précise-t-on.

En effet, une seconde phase prévue pour septembre 2023 verra ce même dispositif nouveau entrer en application pour les peines égales ou inférieures à deux ans d’emprisonnement.

Incarcération

Effet direct de ce nouveau dispositif, chaque individu qui se verra donc infliger une telle peine passera dès lors par la case prison, jusqu’à ce que le juge d’application des peines prenne une décision.

Concrètement, cette nouvelle loi instaure une période d’incarcération minimum systématique pour ces condamnés: " De deux mois pour les peines de 2 ans d’emprisonnement et de six mois pour celles de 3 ans, détaille Bart De Temmerman, du Comité central de surveillance pénitentiaire.Après cette période, le juge d’application des peines peut accorder un aménagement de peine, c’est-à-dire accorder une détention limitée ou une surveillance électronique. La procédure devant le juge d’application des peines prend du temps et va nécessairement prolonger l’incarcération."

Anticipation

On l’a compris: ce dispositif va " sensiblement aggraver" le problème de surpopulation auquel les prisons belges doivent aujourd’hui faire face. À moins que la magistrature n’anticipe ceci en réfléchissant à deux fois désormais avant de prononcer une telle peine.

" Le vœu du ministre est en effet que la magistrature modifie sa façon de faire, poursuit Bart De Temmerman.On sait que certains juges ont parfois tendance à alourdir plus facilement des courtes peines, parce que justement elles ne sont pas assorties d’une incarcération. C’est une réalité, mais on ne sait pas la quantifier. Et l’on ne sait pas si les juges vont suivre le vœu du ministre."

Sous pression

" L’autre objectif du ministre est d’atténuer la pression que fait peser la détention préventive sur l’institution pénitentiaire, reprend Bart De Temmerman.Aujourd’hui, 3879 personnes sont incarcérées dans le cadre d’une détention préventive. C’est plus d’un détenu sur trois. L’idée est que ce dispositif nouveau encourage les juges à recourir moins souvent à ce mécanisme, sachant que les futurs condamnés, quoiqu’il arrive, purgeront une peine d’emprisonnement. Or, les incarcérations qui vont ainsi ne plus être décidées plus tôt vont forcément être exécutées plus tard."

Des critiques

Avant même son entrée en vigueur, le système fait donc déjà jaser.

La magistrature avait d’ores et déjà annoncé ne pas être en mesure d’être prête à temps, évoquant de la précipitation dans le chef de l’exécutif fédéral. L’entrée en vigueur du dispositif avait d’ailleurs été repoussée de trois mois.

" L’une des critiques que l’on peut formuler à l’égard de ce nouveau dispositif, et c’est un problème que la Cour des comptes a déjà signalé en 2012 dans son rapport sur les mesures de lutte contre la surpopulation carcérale, est que ce nouveau dispositif n’avait pas été suffisamment bien préparé, tant sur le plan scientifique que sur le plan criminologique", confirme de son côté Bart De Temmerman. Lequel relève aussi que: " souvent, on dit que les personnes condamnées pour la première fois doivent être incarcérées, pour qu’elles se rendent compte de la lourdeur d’un emprisonnement, de sorte à réduire ainsi le risque de récidive. Or, on sait que cela ne fonctionne pas".

Surpopulation

Le nouveau dispositif s’accompagne par ailleurs de mesures connexes, destinées à encaisser le surplus de détenus que la mesure va apporter.

" Nous disposerons de capacités supplémentaires avec les maisons de détention de Courtrai, Berkendael et Ninove, ainsi qu’avec l’ouverture des nouvelles prisons de Haren et la nouvelle prison de Dendermonde et le maintien en activité des anciennes prisons de Sint-Gillis et Oud Dendermonde", explique ainsi le SPF (DG Établissements pénitentiaires).

Cependant, pas de quoi soulager les problèmes auxquels est aujourd’hui confrontée l’institution pénitentiaire, selon Bart De Temmerman: " Au niveau de la qualité de la détention, rien ne change. Dans les maisons de détention, on prévoit du personnel d’accompagnement des détenus, mais on peut craindre que cet accompagnement ne contribue pas réellement à la qualité de détention pendant une courte période d’emprisonnement. En revanche, le problème de surpopulation, déjà très aigu à l’heure actuelle, ne va pas diminuer".