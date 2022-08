La SNCB adapte ses horaires dès le 5 septembre

Ainsi, en raison de travaux sur la "dorsale wallonne", les trains IC Mons - Charleroi-Sud - Herstal ne circuleront pas entre Liège-Guillemins et Herstal en semaine, jusqu’au 10 décembre. Les voyageurs et voyageuses peuvent toutefois changer de train à Liège-Guillemins pour poursuivre leur trajet.

Sur l’axe reliant Bruxelles à la frontière luxembourgeoise, la voie est presque libre. "Les travaux d’Infrabel avancent bien", se réjouit la SNCB. Dès lors, les trains IC poursuivront leur course entre Ciney (05h02) et Bruxelles-Midi (06h29) qui démarre de Rochefort-Jemelle; entre Bruxelles-Midi (20h33) et Rochefort-Jemelle (22h27) qui rejoint Arlon; Luxembourg (LU) (21h10) et Rochefort-Jemelle (22h37) jusqu’à Namur; Bruxelles-Midi (21h33) et Ciney (23h05) qui roule jusqu’à Rochefort-Jemelle.

Bonne nouvelle également, le train P 7672 qui relie aux aurores Rochefort-Jemelle (04h49) à Libramont (05h17) circule de nouveau.

D’autres modifications d’horaire sont prévues sur l’ensemble du réseau. La SNCB conseille donc à ses usagers et usagères d’organiser leur voyage via son planificateur.