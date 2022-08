25 ans après son décès, que reste-t-il de Lady Diana dans la mémoire collective? (vidéo)

"La princesse Lady Diana Spencer est décédée cette nuit dans un accident de la route à Paris". Une annonce qui avait bouleversé le monde entier. Parce que Lady Diana était une icône, bien plus qu’une VIP couronnée. On la voyait partout, tout le temps. Une surmédiatisation qui aura sans aucun doute été une des causes de cet accident tragique: poursuivie par des paparazzis dans les rues de Paris, sa voiture, qui l’emmenait avec son nouveau boy-friend Dodi Al Fayed, s’était encastrée dans un pilier du tunnel de l’Alma, les tuant elle, son compagnon et le chauffeur de la voiture, Henri Paul. Seul Trevor Rees-Jones, le garde du corps, avait survécu.

Beaucoup d’émotion

"C’était une femme chaleureuse, souriante et très proche du peuple."On ressent toujours beaucoup d’émotion dans la voix de ceux qui l’évoquent encore aujourd’hui, quand d’autres ne s’en soucient aucunement.

"Une princesse qui se permet d’aller marcher dans les champs de mines antipersonnel, c’était, à l’époque, quelque chose que l’on n’avait pas encore vu." C’est sans doute ce que l’on retiendra d’elle. Au-delà du bling-bling de sa fonction, c’est l’action d’une femme pour les plus démunis, pour les enfants touchés par les guerres, qui restera dans la mémoire collective.

Les jeunes

"Lady Diana, une actrice? Une chanteuse?"Si les plus de 40 ans s’en souviennent si bien, ce n’est pas vraiment le cas des plus jeunes. "C’est une autre génération". Et le manque de culture générale aura biffé définitivement la jolie princesse de leur mémoire.

Le mot de la fin revient à un prêtre croisé au hasard des rencontres:"C’était une personnalité attachante."

