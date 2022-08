Caroline Désir souhaite obliger tous les élèves wallons à apprendre le néerlandais

Si Caroline Désir a un avis bien tranché sur la question, rien de concret n’est encore fait. "Des débats sont prévus et on doit y réfléchir. Dans un pays comme la Belgique, si on veut continuer à se comprendre et à se parler, c’est important", précise-t-elle. Actuellement, les élèves des écoles bruxelloises doivent obligatoirement prendre le néerlandais en deuxième langue, tandis que les élèves wallons peuvent choisir entre le néerlandais et l’anglais, cette deuxième langue étant plus souvent choisie pour son caractère international.

«Il faut embarquer tout le monde»

Dans cette interview accordée à nos confrères flamands, Caroline Désir revient aussi sur le nouveau calendrier scolaire de la Fédération Wallonie Bruxelles. "C’est un dossier qui traîne depuis 30 ans – quand l’éducation était même une compétence fédérale. Le rythme biologique d’une année scolaire n’est tout simplement pas équilibré" explique la ministre. Une réforme qui semble plaire aussi au ministre flamand de l’Éducation, même si l’élan n’est pas encore là chez les politiques du Nord du pays. "Pour une réforme qui concerne la quasi-totalité de la société, il faut embarquer tout le monde. Mais je ne voulais pas attendre la Flandre", précise Caroline Désir.

Et pour répondre aux familles qui auraient des enfants à la fois dans le système scolaire flamand et wallon, la ministre veut rassurer. "N’oubliez pas que 10 des 14 semaines de vacances se chevauchent encore: de nombreuses occasions de partir en vacances en famille. La communauté francophone devra également proposer davantage d’accueil extrascolaire, comme des camps".