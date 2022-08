Pierre-Yves Jeholet: «C’est une rentrée scolaire historique» (vidéo)

" Chaque rentrée est historique pour les enfants et les parents, c’est un moment particulier, d’émotions, sourit le ministre-Président.Mais cette année, elle le saura d’autant plus, et ce pour plusieurs raisons. D’abord, c’est une rentrée post-Covid, on rentre cette année dans de bonnes conditions, on va donc avoir une rentrée normale sur le plan sanitaire. Ensuite, grâce à toute une série de réformes (NDLR: tronc commun, accompagnement personnalisé, etc.),on entre dans le cœur du Pacte d’excellence, qui est, on le sait, une vaste réforme systémique de notre enseignement. Enfin, il y a les nouveaux rythmes scolaires, cela fait 30 ans qu’on en parle, eh bien ce gouvernement-ci a assumé et pris ses responsabilités."

+ Lire l’interview complète de Pierre-Yves Jeholetdans notre dossier consacré à l’enseignement.