Mais en quoi sera-t-elle historique?

Chaque rentrée est historique pour les enfants et les parents, c’est un moment particulier, d’émotions.

Mais celle-ci le sera sans doute un petit peu plus que d’habitude...

Bien sûr, et à plus d’un titre. D’abord, c’est une rentrée post-Covid, on rentre cette année dans de bonnes conditions, on va donc avoir une rentrée normale sur le plan sanitaire. Ensuite, grâce à toute une série de réformes (NDLR: tronc commun, accompagnement personnalisé, etc.), on entre dans le cœur du Pacte d’excellence, qui est, on le sait, une vaste réforme systémique de notre enseignement. Enfin, il y a les nouveaux rythmes scolaires: cela fait 30 ans qu’on en parle; ce gouvernement a assumé et pris ses responsabilités.

Rythmes scolaires

Cette réforme, c’est une bonne chose?

On a beaucoup parlé des vacances. Mais la réforme des rythmes scolaires, c’est la modification du calendrier scolaire en tenant compte davantage des rythmes des élèves, pour maximiser la concentration et les apprentissages. L’enfant est donc au cœur. Cette réforme s’inscrit dans un cadre plus large, un ensemble, qui crée l’école de demain, celle qui pourra permettre aux enfants de répondre aux défis de demain. Qui n’est pas d’accord avec ça?

Mais n’aurait-on quand même pas dû attendre que la Flandre et la Communauté germanophone s’alignent?

La Flandre n’était pas prête. Et elle n’était pas prête politiquement à suivre les francophones – ça, ils ont toujours eu un peu difficile. Et les germanophones n’étaient pas prêts lors des concertations. Mais Oliver Paasch (NDLR: le ministre-Président germanophone) m’a dit que 2024 sera l’objectif. À un moment donné, doit-on nous blâmer parce que nous avons pris l’initiative? Poser la question, c’est y répondre. On est prêt, on en parle depuis 30 ans, la réforme est essentielle et favorable aux enfants: eh bien voilà, on y va! C’est ça aussi la politique, c’est prendre nos responsabilités.

Avenir francophone

Pourtant des difficultéssubsistent, notamment à Bruxelles, où certaines familles sont partagées entre les deux communautés. Sur le plan politique aussi: on a parfois l’impression que la réalité diffère de plus en plus et que les liens s’effilochent entre Wallons et Bruxellois. C’est aussi votre avis?

Oui. C’est une réalité et ça m’inquiète. Et cela vient autant de la part de responsables politiques, économiques et sociaux bruxellois que des Wallons. Or, ce lien me semble important. Je défends une collaboration et une concertation forte entre la Wallonie et Bruxelles, parce que c’est ainsi qu’on défendra le mieux les francophones, pour relever les défis de demain. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles est ce lien.

Mais sa situation financière est préoccupante. N’est-elle pas déjà en état de mort clinique?

C’est un débat intrafrancophone, institutionnel et budgétaire. Mais, sans minimiser sa soutenabilité financière, je n’ai pas l’impression que la Fédération est davantage en mort clinique que les autres institutions. En tant que politiques, notre responsabilité est de continuer à gérer les matières de façon la plus efficiente possible. Je suis de ceux qui pensent que la situation est inquiétante, oui. Et qu’on ne peut pas continuer à dépenser comme si l’argent coulait des murs. On est face à une datte qui augmente, et ce à tous les niveaux de pouvoir. Si on continue de creuser de façon abyssale, ce sont les générations futures qui paieront. Et pas dans 50 ans! Si on veut relever les défis énergétiques, climatiques, et ceux de la société de demain, ça doit passer par une série de choix. J’espère donc que toutes les formations politiques francophones auront le courage de mettre les choses à plat. Cela signifie prendre ses responsabilités. J’entends certains qui ne viennent qu’avec des dépenses supplémentaires, de la gratuité dans tout. Moi je veux bien! Mais qui va payer?

Pacte d’excellence

Cela signifie qu’il n’y aura pas davantage de moyens débloqués, notamment pour répondre aux revendications des syndicats enseignants dans le cadre des négociations sectorielles et de la mise en application des réformes du Pacte?

Au niveau de l’enseignement, j’entends beaucoup de revendications, syndicales et autres, par rapport aux barèmes notamment. Le Pacte d’excellence, c’est un accord global. Ce n’est pas un menu à la carte, où chacun choisit les réformes qui l’agréent. Or, je sais qu’il y a des réformes qui plaisent moins aux syndicats, d’autres aux fédérations de pouvoirs organisateurs, d’autres encore au politique. Mais il s’agit d’un équilibre. Et puis on a déjà beaucoup investi dans le Pacte: 1,5 milliard depuis 2017. Le Pacte, c’est aussi 250 millions annuels en rythme de croisière, ce sont 3400 ETP qui ont été engagés depuis le début, dont 420 à l’occasion de cette rentrée pour assurer l’accompagnement personnalisé. À terme, ce chiffre passera à 1600. Il faut ajouter à cela les traitements, qui sont soumis à des règles d’indexation automatique par exemple, les départs à la pension et à la prépension. Il s’agit d’un tout. On ne peut pas venir avec une chose, puis quand on l’a obtenue avec une autre chose, et ainsi de suite. Sinon, ça devient impayable. Et alors, oui: on sera en situation de mort clinique.

Ou alors, il faut trouver l’argent ailleurs. À travers une réforme de la loi spéciale de financement, par exemple?

Si c’est pour aller demander de l’argent aux Flamands, je ne suis pas de ceux-là. D’autant que cela a déjà été fait par le passé et ça n’a rien changé, on n’a pas su en tirer les conclusions.

Efforts à venir

Mais les réformes ont un coût, et pas seulement financier…

Ce ne sont pas des réformes pour le plaisir, nous en sommes conscients. Je sais que ça demande de l’énergie, du temps, et je remercie les équipes éducatives. Mais il faut se dire qu’on n’est pas au bout de nos efforts. Et chacun va devoir faire des efforts.

Pas question donc de ralentir le tempo des réformes?

Le Pacte est une réforme systémique héritée d’un constat. Celui que par rapport aux moyens publics investis précédemment, une qualité recherchée n’est pas là et des inégalités se creusent. C’est la réalité, une réalité qui est à géométrie variable, qui n’est pas la même d’une école à l’autre. Mais aujourd’hui, par rapport à ce constat, nous avons une obligation de résultat. Et ceux qui décideraient de revoir leur engagement par rapport à cela devraient assumer l’échec et l’ambition du Pacte. Ce serait irresponsable de changer le cap en cours de route aujourd’hui.