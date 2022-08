L’enseignement catholique prépare sa rentrée: «Notre richesse, elle est avant tout éducative»

Nous avions déjà apporté quelques modifications par le passé. Mais nous ressentions le besoin de procéder à une réécriture plus fondamentale du texte, pour penser l’avenir de l’enseignement catholique.

Parce que celui-ci est en crise?

Non. Pas du tout. Mais une mise à jour était nécessaire. La première mouture du texte date de 1995. Cela fait près de 30 ans. Le nouveau texte est le fruit d’un travail de réécriture, lequel a nécessité de nombreuses consultations qui ont commencé voici deux ans.

Une façon de s’adapter à la mutation de la société actuelle?

L’enseignement catholique n’existe pas indépendamment du contexte social dans lequel il s’inscrit. Comme nous l’écrivons dans le préambule du nouveau texte, il est essentiel de prendre soin ensemble de la maison commune, ce qui signifie dans la tradition chrétienne prendre soin ensemble du monde. Le dialogue est central et nous devons continuer à l’alimenter.

Régulation

À travers la création d’un réseau unique? Certains ont récemment plaidé en ce sens. Notamment Les Engagés, ex-cdH, défenseur historique de la liberté d’enseigner. Que pensez-vous de cette idée?

Nous avons eu des délibérations avec Les Engagés et nous nous sommes, je pense, bien compris. Quand on y regarde de plus près, leur thèse est surtout de faire advenir un régime de régulation unique pour toutes les catégories de pouvoirs organisateurs, ce qui est devenu crédible depuis que le Pacte d’excellence a scindé les rôles de l’autorité publique comme pouvoir organisateur (PO) d’une part et comme pouvoir régulateur d’autre part.

Et vous seriez donc favorable à un tel régime?

La perspective ici est celle d’une modernisation du rôle de l’autorité publique, avec une autorité régulatrice impartiale, à égale distance de toutes les catégories de PO et respectueuse du principe d’égalité de traitement. On peut d’ailleurs dire que ces dernières années ont permis de réaliser de réels progrès dans cette direction-là, grâce au Pacte. C’est notamment l’exemple des plans de pilotage, que chaque établissement scolaire, quel que soit son réseau d’appartenance, doit négocier avec l’autorité publique pour devenir un contrat d’objectif.

Subventions

Vous évoquez l’égalité de traitement entre les différentes catégories de PO. Or, la Cour constitutionnelle a récemment rappelé à l’ordre l’autorité publique, qui ne respecte toujours pas les accords de Saint-Boniface, qui datent pourtant déjà de 2001. La Fédération Wallonie-Bruxelles doit désormais trouver une solution avant la fin de l’année pour rééquilibrer les niveaux de subvention. Vous y croyez?

Des échanges approfondis ont eu lieu avec le gouvernement qui devrait prochainement annoncer ses décisions finales. Je ne sais pas si elles signeront le dernier chapitre de cette longue marche vers l’égalité. Mais je note une évolution positive. On n’est pas nulle part.

Sur quoi ont porté ces échanges?

Nous nous sommes accordés sur les grands principes à faire valoir, en particulier sur la fin du régime transitoire existant au profit de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE, le réseau officiel organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles). Un processus de redistribution de moyens entre les différentes catégories de PO sera mis en œuvre. Les échanges ont surtout porté sur les données budgétaires et sur le délai à prendre en considération. Le ministre-président Jeholet s’est montré particulièrement attentif à ce que les échanges puissent se mener dans de bonnes conditions.

Patrimoine

Pour justifier l’actuel écart de subventions, certains rappellent que le réseau libre possède ses propres ressources. Et donc que les écoles catholiques seraient plus riches. C’est toujours vrai?

La réalité, aujourd’hui, est plutôt inverse. L’enseignement libre est beaucoup moins bien financé que celui de WBE et que celui des Villes et des Provinces en termes de moyens de fonctionnement et de bâtiments scolaires. Notre richesse, elle est avant tout éducative: il s’agit d’un patrimoine immatériel. Ce à quoi il faut ajouter l’héritage historique d’un patrimoine mobilier.

Patrimoine mobilier qui est parfois vieillissant, souvent mal isolé. Or, les factures d’énergie, pour n’évoquer que cet exemple, sont les mêmes pour chaque réseau…

Mais le gouvernement actuel en a conscience. Des progrès ont été réalisés en ce sens. Le ministre Daerden a pris l’initiative dans ce domaine. Et la Cour constitutionnelle a procédé à un rééquilibrage.

Optimisme

Les bâtiments sont un poste de dépenses très important, mais ce n’est pas le seul. Or, de nombreux acteurs estiment que l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles manque cruellement de moyens. C’est aussi votre avis?

Ils sont très loin d’être négligeables, il faut oser le dire, en particulier si l’on tient compte de la situation financière difficile de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De manière générale, il y a un certain déséquilibre entre les trois grandes catégories de moyens: l’encadrement, le fonctionnement et les infrastructures scolaires. Si l’on compare ceci avec les autres pays membres de l’OCDE, on constate que les moyens consacrés à l’encadrement sont plus importants. Nous devons nous montrer ouverts à des discussions pour une affectation optimale des moyens disponibles.

Êtes-vous optimiste au moment de commencer cette nouvelle année scolaire?

Compte tenu du contexte financier, social et politique, il y a un certain nombre de perspectives qui se tracent et qui ne sont très loin d’être négatives. Je suis plutôt optimiste, oui. Et serein. Notamment grâce à la qualité du dialogue actuellement en place avec les autorités publiques.

Comment l’école chrétienne a redéfini sa mission

Le Secrétariat général de l’enseignement catholique a présenté la nouvelle mouture de son texte de référence.

L’enseignement catholique mise sur la réinterprétation de sa tradition éducative. ©Photo News

Ce document, "Mission de l’école chrétienne", définit la spécificité du projet éducatif des écoles catholiques de l’enseignement obligatoire, mais aussi – et c’est une nouveauté – de l’enseignement non obligatoire.

En marge de cette réécriture, les auteurs du nouveau texte avaient identifié plusieurs scénarios possibles pour " penser l’avenir de l’enseignement catholique ".

" Le premier était celui de la sécularisation, relate Étienne Michel.Dans ce scénario, les écoles catholiques cessaient de se référer explicitement au christianisme et à l’Évangile; elles cessaient donc littéralement de se dire chrétiennes dans la définition de leur projet. Ce n’est pas le scénario que nous avons retenu et ceci n’étonnera sans doute personne. Dans l’acte d’éduquer se joue toujours quelque chose de la transmission d’une culture, dont la religion constitue une des composantes".

Références aux sources

Le deuxième scénario allait dans le sens opposé. Celui de " la reconfessionnalisation, définit le directeur du SeGEC.Dans cette hypothèse, les écoles catholiques se recentreraient sur leur identité confessionnelle, sans considération pour le pluralisme des publics qui s’est développé à l’intérieur des écoles. C’est le scénario de l’école catholique, par les catholiques, pour les catholiques. Dans un tel scénario, le risque serait grand que, dans la réalité, la sélection selon le caractère confessionnel se confonde avec une sélection selon l’origine sociale. Ce scénario n’est sans doute pas non plus compatible avec un mode d’organisation de l’enseignement à partir d’associations issues d’une société civile qui, elle, est devenue largement pluraliste".

Ce deuxième scénario n’a donc pas été retenu. Pas plus que le troisième, celui de la réduction de la référence chrétienne aux simples valeurs. " On ne conserverait alors de la tradition chrétienne que ce que tout le monde peut en accepter: la référence à la dignité de la personne, le respect du prochain, etc., précise Étienne Michel.Dans cette hypothèse, les écoles continueraient à se référer au christianisme mais seulement en termes moraux ou en termes de valeurs. Cette option conduit à une banalisation de la référence chrétienne et, partant, à une banalisation de la référence pour les institutions qui en sont porteuses."

Réinterpréter la tradition éducative

C’est donc vers un quatrième scénario que se sont tourné les auteurs.

" Dans cette perspective, la référence à la tradition chrétienne de l’éducation est mobilisée pour contribuer à la formation de l’identité des élèves dans un contexte de pluralité des convictions, poursuit le directeur.Ici, la référence au christianisme n’est pas banalisée mais assumée de manière explicite comme une référence éducative. Il s’agit toutefois de s’interdire toute forme de prosélytisme et d’encourager chez les élèves et les étudiants la liberté de penser et la capacité à se forger ses propres convictions. Avec ce quatrième scénario, un chemin de crête pour l’école catholique est tracé: celui d’une éducation référée explicitement à ses sources mais dans un dialogue avec la culture contemporaine. Ceci suppose de poser un diagnostic sur les évolutions culturelles contemporaines et de penser le devenir de la culture scolaire dans ce contexte."