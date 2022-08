Le nouveau rythme scolaire va compliquer la prise des congés pour une PME wallonne sur 3

"Si cette réforme vise une meilleure régularité dans les périodes de travail et de repos des enfants afin d’augmenter leurs capacités d’apprentissage, celle-ci risque peut-être de compliquer la prise de vacances des parents au sein de leur entreprise", s’inquiète le prestataire de services RH SD Worx. Un tiers des PME wallonnes et un quart des bruxelloises s’inquiètent en effet d’avance d’une plus grande complexité pour la prise de congés et moins de 4% d’entre elles estiment que ce nouveau régime facilitera les vacances.

La crainte est, par contre, limitée (4,4%) du côté flamand.

Les entreprises doivent donc se préparer et anticiper cette nouvelle réforme afin de veiller à la continuité de leurs activités malgré les congés estivaux, encourage le prestataire de services RH. "Il faudra donc changer nos habitudes, les élèves seront plus régulièrement en congé avec des périodes plus longues, comme en février par exemple où ils auront maintenant deux semaines au lieu d’une. Les parents devront probablement s’adapter en prenant des vacances de manière plus régulière tout au long de l’année mais pour des durées moins longues en été par exemple."