Nouveaux rythmes

C’est une petite révolution que va connaître l’institution scolaire: une rentrée avancée au dernier lundi d’août, une fin d’année repoussée au premier vendredi de juillet, avec entre ces deux dates l’alternance de 6 à 8 semaines de cours et 2 semaines de repos. Il s’agit bien sûr des effets et conséquences de la réforme des rythmes scolaires, laquelle était attendue depuis 30 ans par la grande majorité des experts, et qui entre donc en vigueur cette année.

Un point d’interrogation subsiste: l’immersion. Si certaines écoles sont parvenues sans encombres à maintenir de telles options au sein de leur établissement, leurs enseignants néerlandophones, entre autres, ayant choisi de poursuivre leur carrière en FWB, d’autres ont par contre vu ceux-ci décider de retourner au Nord du pays.

Tronc commun

Autre réforme majeure héritée du Pacte d’excellence, celle du tronc commun poursuit sa mise à œuvre cette année. Pour rappel, elle vise à refaçonner et prolonger jusqu’au terme de la troisième secondaire le cursus commun à tous les élèves scolarisés en FWB.

Lors de cette rentrée, ce sont les première et deuxième années du primaire qui vont découvrir ce nouveau tronc commun et les nouveaux référentiels (NDLR: les documents qui servent de référence pour l’élaboration des cours dans les différentes matières) qui l’accompagnent. La mise en œuvre de la réforme se poursuivra ensuite progressivement dans les autres années du primaire et les trois premières du secondaire lors des prochaines rentrées, d’ici 2028.

Accompagnement personnalisé

Autre nouveauté appelée à suivre la mise en œuvre du nouveau tronc commun, l’accompagnement personnalisé des élèves du primaire sera progressivement appliqué à partir de cette rentrée. L’objectif est de lutter contre l’échec scolaire en individualisant davantage le suivi des élèves.

Concrètement, de nouveaux moyens d’encadrement ont été débloqués pour envoyer dans les classes des enseignants supplémentaires dédiés à cet accompagnement. 10000 périodes (et 424 ETP) seront ainsi consacrées en primaire lors de cette première année. À terme, ce sont 40000 périodes (et 1600 ETP) qui seront réservées à cet effet en primaire et secondaire.

PECA

Toujours en parallèle à la mise en place du nouveau tronc commun, c’est aussi lors de cette rentrée que le parcours d’éducation culturelle et artistique (PECA) sera mis en œuvre dans le primaire, après l’avoir déjà été dans le maternel.

L’ambition est de permettre à chaque élève de vivre des expériences culturelles et artistiques tant à l’école qu’à l’extérieur.

Intégration

Avec la création des "pôles territoriaux", c’est la mise en œuvre de la réforme de l’intégration qui se concrétise. Désormais, chaque école fondamentale ou secondaire de l’enseignement ordinaire est liée à une école siège issue de l’enseignement spécialisé.

Cette nouvelle organisation est censée permettre une meilleure détection et une meilleure prise en charge des élèves à besoins spécifiques.

L’organisation et la composition de ces pôles doivent encore s’affiner dans les prochains mois et prochaines années, en fonction des besoins identifiés.

Inscriptions

Pour rappel, la nouvelle mouture du "décret Inscriptions" prévoit quelques changements qui doivent entrer en vigueur cette année. Ils concernent donc les élèves (et leur famille) de sixième primaire, appelés à intégrer l’enseignement secondaire lors de l’année scolaire prochaine, en 2023-2024.

Quelques modifications concernant l’indice composite entreront ainsi en vigueur, tandis que la procédure passera cette fois par une architecture décentralisée, marquant la volonté du pouvoir régulateur de mieux prendre en compte les spécificités locales.