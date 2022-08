Les antennes de Lessive au cœur d’un projet immobilier controversé (photos)

Comme nous vous l’expliquons dans notre webdoc"Patrimoine oublié de Wallonie", le site des antennes de Lessive , appelé communément RTT Lessive, a été créé au début des années 70 pour permettre à la Belgique de rejoindre Intelsat, le réseau qui permettait les communications téléphoniques internationales via satellites.

Revendu à une société indienne qui a fait faillite, ORG Informatics Inc., le site est à l’abandon depuis 2016.

Les antennes de Lessive au cœur d’un projet immobilier controversé. ©© Jacques Duchateau

Les affaires

À l’abandon? Pas tout à fait. Un homme d’affaires liégeois, le promoteur immobilier Christophe Nihon, serait propriétaire de la conciergerie, depuis 2012. Il aurait acheté les derniers bâtiments et les antennes aux Indiens, en 2016. L’homme se dit soucieux de la préservation du patrimoine et de l’environnement. Il prévoit de construire Le jardin des paraboles: un village intergénérationnel qui fonctionnerait comme une résidence service pour personnes âgées, mais avec une mixité sociale et générationnelle. Il prévoit des dizaines de lodges, à ossature bois, construits sur pilotis,"pour préserver au maximum le biotope". Il avance aussi la création de 70 emplois. Pas moins de 7 enquêtes publiques ont déjà été organisées.

Sur le projet ci-dessous, daté de 2018, on constate que les constructions sont avant tout prévues dans le bois de la Héronnière, dont le promoteur n’était alors pas encore propriétaire. Il vient d’acheter, au printemps 2022, les 44 ha de ce bois à Proximus, avec le soutien de la société liégeoise Ecco Nova.

Le Jardin des paraboles s’étend bien au-delà du site propre des antennes. ©© Le jardin des paraboles

Recalé par la Région wallonne, Christophe Nihon présente désormais 286 logements, commerces, bâtiments polyvalents et abords, sous un aspect écologique particulièrement flatteur et séduisant.

Mais le Jardin des paraboles comporte bien des lacunes: malgré toute l’attention portée au choix de l’emplacement des nombreux bâtiments, plus de 200 arbres devraient être abattus. L’alimentation en eau ne serait pas suffisante. Et pire encore, l’évacuation des eaux usées ne serait prévue que par camions (jusqu’à 7 par jour).

Les maisons sont construites en ossature bois, sur pilotis. ©© Le jardin des paraboles

Si le promoteur vante l’aspect écologique de son bébé ( "l’endroit sera accessible à pied, à vélo et en voiturette électrique exclusivement. Les voitures devront rester aux abords du village, sur un parking aménagé"), il élude le trafic généré par les visiteurs, les familles, les fournisseurs, la logistique ou les résidents eux-mêmes. Juste à côté d’un village, Lessive, qui compte moins de 300 habitants. Des habitants qui défendent leur cadre de vie contre un projet qu’ils jugent mégalomaniaque.

Les antennes de Lessive dans leur cadre bucolique. ©© Jacques Duchateau

Autre point qui pose question: les paraboles. Qui devra en assurer l’entretien? Parce que le promoteur compte bien les laisser sur place "elles font partie du patrimoine".Mais puisque son site internet précise que"la gestion des parties communes sera cédée à l’ASBLLe club des paraboles ", cela veut-il dire qu’il se lave les mains des frais d’entretien et de sécurisation de tels monstres d’acier? Ou ceux-ci seront-ils à charge des copropriétaires? Un fameux et encombrant cadeau.

Contacté, Christophe Nihon, n’a pas voulu faire de commentaire."J’ai déposé une plainte pour calomnie contre les opposants. Je ne veux pas de publicité sur ce dossier parce que j’ai beaucoup de visiteurs urbex sur le site. J’ai dépensé une fortune en sécurisation et en gardiennage. Le contexte est très touchy et particulier. Quoi que je fasse, c’est mal interprété. Le projet est en recours au Conseil d’État. Je n’en dirai pas plus."

Il n’en reste pas moins particulièrement motivé."Ça fait 5 ans que j’en ai marre. Mais je ne lâche pas l’affaire, sûrement pas. Ce serait mal me connaître."

Les 44 hectares du bois de la Héronnerie sont au cœur de toutes les préoccupations. ©© Mathieu Golinvaux

Un crowdfunding pour acheter la forêt

Ecco Nova est une société de crowdfunding, dont la philosophie est axée sur l’écologie, a aidé Christophe Nihon à boucler son budget pour l’achat du bois de la Héronnerie, au printemps 2022. On parle ici d’un montant d’1,5 million d’euros qu’Ecco Nova aurait trouvé en 1 heure.

Ecco Nova a été séduite par le projet Nihon. ©© Le jardin des paraboles

Quentin Sizaire est le fondateur d’Ecco Nova. "Notre objectif est de financer des opérations immobilières durables.Christophe Nihon nous a présenté un projet séduisant. Avec la volonté d’offrir un environnement agréable aux personnes âgées en ayant une mixité sociale pour éviter que cela ne soit un mouroir."Les investisseurs ont été séduits par le discours du promoteur, mais aussi par"l’approche technique de construction sur pilotis et la préservation de la forêt." Même si 200 chênes bicentenaires doivent passer à la moulinette?"Des arbres vont effectivement être impactés. C’est a priori assez marginal. Monsieur Nihon voudrait raser la forêt qu’il ne pourrait de toute façon pas le faire. Il y a une volonté de faire quelque chose de qualitatif, de durable. Quand nous soutenons un parc éolien, il y a aussi du béton qui est injecté dans le sol."

Une plainte a été introduite, par les opposants au projet, à la FSMA, l’autorité des services et marchés financiers, qui a été appelée à contrôler l’opération financière.

Une péripétie dont se serait bien passé Quentin Sizaire. "On n’avait pas anticipé l’opposition citoyenne et on se serait bien passés de déployer toute cette énergie pour se défendre. L’opposition nous a mené la vie dure. Ça a clairement nécessité beaucoup d’énergie et de stress pour finalement aboutir peut-être à un projet qui n’aura pas lieu."

Tout un village opposé au projet immobilier

De leur côté, les opposants au projet de Christophe Nihon fourbissent leurs armes. Parmi eux, Pol Bouche. Cet agriculteur est attaché à son cadre de vie, à la campagne. La forêt, il y a grandi.

Pol Bouche, leader des opposants au projet immobilier de Christophe Nihon. ©© Jacques Duchateau

"La base de notre opposition, nous dit-il,c’est que le promoteur, Monsieur Nihon, prétend donner une seconde vie aux antennes en y développant un projet immobilier innovant."Dans un premier temps, lors de la présentation du projet en séance publique, Pol Bouche et les habitants de Lessive trouvaient l’idée de ce village intergénérationnel assez bonne."Mais quand on a découvert les plans, on a compris que ce ne sont pas les antennes qui l’intéressent, mais la forêt de 44 ha. Il suffit de regarder le schéma pour se rendre compte qu’il n’y a rien au pied des antennes."

Pol Bouche découvre également qu’a priori, s’il est bien propriétaire du bois (depuis le printemps 2022), Christophe Nihon ne serait pas le propriétaire des antennes. Elles seraient toujours sous la curatelle liée à la faillite de BSS (Belgium Satellite Services, filiale de ORG Informatics Inc.).

À Lessive, c’est tout un village qui est contre le Jardin des paraboles. ©© Jacques Duchateau

Pol Bouche:"Christophe Nihon a fait une option d’achat sur les antennes, mais les actes ne sont pas signés. Ce sont deux ventes séparées. Depuis 2016, ses options d’achat ont été renouvelées, mais elles sont conditionnées à l’obtention d’un permis. Permis qui n’a, à ce jour, toujours pas été octroyé. Malgré cela, il a tenu à racheter la forêt, alors que Natagora se proposait également de l’acheter. Il dit qu’il gardera l’aspect de la forêt en y implantant les maisons. Alors que, soyons sérieux, avec les impétrants et la construction même des maisons, il est impossible de ne pas faire de dégâts. C’est une ineptie complète, de la fantaisie."

Les opposants au projet Nihon ne décolèrent pas."Mais toujours avec courtoisie".Ce qui leur aurait malgré tout valu une action en justice pour diffamation et calomnie."On s’est renseignés et en fait, c’est du bluff complet. Quand on agite la menace de la diffamation, c’est parce que l’on n’a plus rien d’autre pour se défendre."

Pol Bouche n’est pas opposé à un projet sur le site RTT:"On aimerait toujours acheter le bois. Pour le préserver. Mais que faire des antennes? Il y a ailleurs, en Allemagne, au Danemark, à Nantes, des coopératives citoyennes qui rachètent des sites industriels désaffectés pour leur donner une seconde vie. Donc pourquoi pas ici? Des maisons qui fonctionneraient en autonomie, un atelier de tiny house, un centre de formation à l’environnement… Il y a moyen de rêver quelque chose d’alternatif, qui soit porteur de sens."

Le bois de la Héronnerie, qui entoure les antennes, est l’objet de toutes les attentions. ©© Mathieu Golinvaux

Des soutiens, mais pas que

Le projet Nihon jouit de soutiens mais plusieurs avis techniques sont contre. La Ville de Rochefort, pour le moins embarrassée par un dossier de plus en plus encombrant, avait, au départ, donné son accord.

Julien Defaux, bourgmestre f.f.:"Dans un premier temps, le Collège avait rendu un avis favorable.En particulier parce que nous ne voulions pas donner l’image d’une commune qui empêche les entreprises de s’y implanter."Le premier citoyen rochefortois précise qu’ "au niveau du plan de secteur, le dossier n’est pas en ordre. On est raccord sur le concept du projet, mais il faut respecter les obligations d’un permis d’urbanisme." En l’occurrence, il s’agit même d’un permis unique, urbanisme et environnement, que la ministre Céline Tellier aurait également refusé (mais elle n’a pu nous le confirmer).

Les 44 hectares du bois de la Héronnerie sont au cœur de toutes les préoccupations. ©© Mathieu Golinvaux

Et pour ce qui est des arbres, des chênes bicentenaires auxquels les opposants tiennent beaucoup?"Pour la revente des arbres, il[le promoteur]en fait ce qu’il veut s’il est propriétaire. Il peut en faire l’exploitation forestière, mais il y a des règles au niveau des mises à blanc."

La Ville de Rochefort n’est pas opposée au projet Nihon, pour autant qu’il se cantonne au site des paraboles, sans toucher au bois de la Héronnerie: "C’est plus délicat de commencer à rentrer dans le bois, le plan de secteur ne le permet de toute façon pas. Mais on serait content de voir quelque chose apparaître sur le site des antennes. Il ne faudrait pas que ça devienne la planète des singes."

Natagora à la charge

Natagora est particulièrement attentive à l’évolution du projet Jardin des paraboles. La réserve naturelle de Basse Wimbe jouxte l’ancien site technologique. Et la réaction de l’ASBL de protection de la nature est sans appel.

La réserve naturelle de la Basse Wimbe longe le site des antennes de Lessive ©© Jacques Duchateau

Patrick Lighezzolo, agronome pour Natagora:"Il y a une opposition dans le sens où il y aura de fortes nuisances, un impact sur les habitats d’espèces et sur les espèces elles-mêmes (oiseaux, rongeurs, grands mammifères…) On a peur aussi du dérangement dans la réserve naturelle. Si chaque locataire d’un bungalow a un chat domestique, ça crée une prédation. C’est un site qui n’est pas prévu pour l’habitat. Une modification du plan de secteur a été accordée pour que Belgacom puisse construire ses antennes à cet endroit-là. Mais avec cette réaffectation en logements, on sort du cadre. On peut réhabiliter le site bâti, mais couper la forêt pour créer de l’habitat, ça ne va pas dans le sens adéquat, au niveau de l’environnement, de l’éthique et de la préservation des espèces."

Et finalement, la Région, elle dit quoi?

Nous avons contacté Willy Borsus, ministre régional wallon en charge de l’Aménagement du Territoire. Nous lui avons demandé où en était ce dossier pour le moins complexe.

"J’ai reçu une demande de permis d’urbanisme concernant la création d’un ensemble d’hébergements, avec une décision à prendre pour le mois de décembre 2021."Le ministre précise que le fait que Christophe Nihon n’était pas encore propriétaire des lieux ne l’empêchait pas d’introduire une demande de permis.

"Il y a là de la zone d’activité économique mixte, de la zone de service public et communautaire… Une partie est en zone Natura2000 et c’est une zone d’habitat d’intérêt communautaire. Il y a un recours introduit auprès de la médiation de la Région wallonne. La demande de Monsieur Nihon a été refusée non sur le fond, mais sur la forme. Il y a un problème de procédure qui ne nous permet pas de prendre une décision. Des éléments ont été ajoutés au dossier, qui n’y figuraient pas en première lecture. Nous ne pouvions donc délibérer sur ces éléments. Ma décision de refus a été fondée sur l’écueil de procédure, sans prendre en compte l’ensemble des éléments de fond".

En plus de cette médiation en cours, il apparaît également qu’une requête au Conseil d’État a bien été introduite par le promoteur liégeois.

L’administration n’a donc pas encore examiné le dossier sur le fond. Il est dans les mains, désormais, de la plus haute instance du pays.

En conclusion

Un promoteur gourmand et ambitieux; des riverains attachés à l’environnement et à leur cadre de vie; des autorités communales qui bottent en touche et se retranchent derrière les décisions de la Région; des ASBL de protection de la nature aux aguets; et deux ministres régionaux pour le moins décontenancés par un dossier particulièrement délicat. Les antennes de Lessive n’ont sans doute pas fini de faire parler d’elles.