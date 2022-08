Comment les ménages wallons ont changé de profil en 30 ans

Focus sur les grandes tendances de ces 30 dernières années.

1 Les couples mariés en chute libre

S’il est une tendance régionale qu’il est difficile de contester, c’est que la proportion de couples mariés a chuté très fortement depuis trois décennies. Encore majoritaires (54,4%) en 1991, ils ne représentent désormais plus que 32,8% de la population wallonne.

À l’inverse, les couples mariés, qui constituaient seulement 4,3% des ménages wallons en 1991, ont explosé (+374%) en 30 ans pour incarner un peu plus d’un ménage sur sept.

Encore plus perceptible dans les familles avec enfant(s) à charge, le désamour des Wallons pour le mariage est aussi extrêmement marqué dans certains arrondissements namurois (Philippeville, Dinant) et luxembourgeois (Marche-en-Famenne, Neufchâteau) où il frôle parfois les 25%.

2 La part d’hommes isolés explose

Deuxième constat: la proportion de personnes isolées en Wallonie - dominée de peu par les femmes (52%) - ne cesse d’augmenter au fil des décennies. En effet, leur place dans la société a augmenté de 6,7% (30,3% contre 37%) en 30 ans.

Principalement concernés par cette tendance, les hommes qui vivent seuls ont ainsi vu leur proportion augmenter de 5,4% depuis 1991. Un chiffre qui grimpe même à 7,3% dans la province du Luxembourg et 7% dans le Namurois, où ces célibataires plébiscitent plus souvent des coins plus reculés comme Hastière, Vresse-sur-Semois et Bouillon. Les femmes, elles, ont désormais tendance à se rapprocher des grands centres urbains comme Liège et Spa.

3 Familles monoparentales: les femmes en priorité

Enfin, force est de constater que la part des familles monoparentales a très peu évolué en Wallonie. De 9,5% en 1991, ces foyers ne représentent " que " 12,2% de la population en 2021.

Bien qu’elle soit assez faible, cette tendance à la hausse s’applique principalement aux femmes. Et ce, même si la proportion de familles monoparentales gérées par des hommes a aussi sensiblement augmenté depuis 30 ans.