La rentrée scolaire coûte entre 135 et 1050 euros par enfant

D’où cette question, posée par la Ligue: " Où est passée la gratuité scolaire?"

Quelle gratuité?

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la gratuité des fournitures scolaires avait été initiée par décret lors de la rentrée de septembre 2019 pour la première maternelle. Depuis, celle-ci a été étendue à l’ensemble du cursus maternel.

Cette mise en place séquentielle de la gratuité scolaire aurait dû, en principe, s’étendre au premier degré de l’enseignement primaire dès cette rentrée. Or, faute de moyens dégagés lors du conclave budgétaire d’octobre dernier, le gouvernement n’a pas suivi la proposition de la ministre Désir et a décidé de reporter la mesure (dont le coût a été estimé à 8 millions d’euros) sine die.

Ce que coûte la rentrée

Comme le rappelle par ailleurs la Ligue des familles, le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire (art. 1.7.2-4. § 1er), prévoit qu’" avant le début de chaque année scolaire, et à titre d’information, une estimation du montant des frais scolaires réclamés et leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l’élève (...) ou de ses parents ".

Pourtant, 45 % des répondants indiquent ne pas avoir eu connaissance d’une telle communication.

Pour ceux l’ayant reçue, l’estimation s’élève, en moyenne, à 159,65 € pour le maternel, 224,53 € pour le primaire et 349,95 € pour le secondaire.

À noter que, pour 25 % des répondants dans le secondaire, cette estimation dépasse les 500 €!

Dans la réalité, les frais engagés dépassent souvent ces montants (voir ci-contre). Et c’est au sein de la filière qualifiante de l’enseignement secondaire que les coûts de rentrée sont les plus élevés: 1 047,75 € en moyenne lorsque du matériel informatique est réclamé!

Le poids de l’informatique

Que cela soit d’ailleurs dans le qualifiant ou l’enseignement de transition, dans le secondaire ou le fondamental, le matériel informatique réclamé lors de la rentrée par certaines écoles plombe bien souvent le budget réellement dépensé: +89% en primaire; +53% en filière de transition du secondaire; +67% en filière qualifiante du secondaire; +43% en filière professionnelle du secondaire.

Sur l’ensemble des trois filières précitées, 56% des élèves du secondaire ayant répondu à l’enquête indiquent avoir dû recourir à l’achat d’un ordinateur sur demande de l’école. Pour près d’un élève sur 4, cette demande est présentée comme obligatoire.

Or, comme le rappelle la Ligue, les règles en vigueur au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles stipulent que de tels frais doivent être engagés sur base volontaire.

Le maternel, pas si gratuit que ça…

Si l’achat de matériel informatique ne concerne pas les familles dont les enfants sont scolarisés dans l’enseignement maternel, ces derniers doivent néanmoins délier eux aussi les cordons de la bourse au moment de la rentrée: près de 135 € en moyenne, selon les témoignages compilés.

Pour rappel, le niveau maternel est pourtant soumis à la gratuité des fournitures scolaires. Toutefois, reste à la charge de ces parents l’achat d’un cartable et d’un plumier – ou une trousse – vide, ce qui correspond à un montant moyen de 46 €.

Le reste des frais engagés par les parents d’enfants scolarisés dans le maternel est consacré, notamment, au matériel de piscine et gymnastique (26 € en moyenne), ainsi qu’à l’achat de livres et manuels scolaires (21 € en moyenne).

Ces frais réclamés qui sortent pourtant du cadre légal

Inscription, photocopies, séjours pédagogiques: des règles existent, mais certaines écoles choisissent de les ignorer.

" L’école nous oblige à payer des frais facultatifs, en nous disant qu’on a accepté rien qu’en inscrivant l’enfant à l’école. On n’a rien accepté mais on est obligé de payer": des témoignages tels que celui-ci, la Ligue des familles en a compilé plusieurs.

Inscription

Dans son étude, elle revient d’ailleurs sur une série de frais réclamés par certaines écoles qui sortent du cadre légal: frais d’inscription (pour 20% des répondants concernés par le secondaire), cotisation à une ASBL liée à l’école (15%) ou encore participation à une caisse de solidarité (5,6%).

La Ligue rappelle pourtant que le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, dans son article 1.7.2-1. § 1er, stipule qu’ " aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé" et que " le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures".

Photocopies

Mais la rentrée n’est pas le seul moment de l’année scolaire concerné par de tels abus. Tout au long de celle-ci, certains frais, pourtant interdits, continuent d’être réclamés.

Par exemple, plus d’un élève du primaire sur 10 doit payer des frais de photocopies.

En secondaire, si un montant forfaitaire de 75 € par élève pour ce poste est autorisé, seuls 16% de ceux-ci indiquent ne pas voir dû engager de tels frais durant l’année scolaire dernière. Le coût moyen déclaré est d’ailleurs de 85 €, soit 10 € de plus que le plafond légalement fixé.

Sorties pédagogiques

En ce qui concerne les voyages scolaires, là aussi la Ligue des familles constate des abus. Il faut cependant écrire que la législation en la matière reste floue.

En maternel, il existe deux plafonds concernant la participation qu’une école peut réclamer aux parents d’élèves: un premier plafond de 45 € (49,22 € indexés en 2022) par année scolaire pour les activités scolaires, culturelles et sportives; un second plafond de 100 € (109,38 € indexés en 2022) sur l’ensemble du cursus maternel pour les séjours pédagogiques avec nuitée(s). Si le premier semble globalement bien respecté, il en va tout autre pour le second: rien que sur l’année 2021-2022, les parents concernés ont indiqué avoir déboursé entre 104 et 132 € pour un voyage.

En primaire, comme dans le secondaire, il n’existe actuellement pas de tels plafonds. Et les frais réclamés par les écoles explosent: entre 175 et 182 € par séjour avec nuitée(s) (2-3 jours) et plus de 300 € par voyage (plus de 3 jours) pour les élèves de primaire; entre 208 et 258 € par séjour avec nuitée(s) (2-3 jours) et entre 395 et 514 € par voyage (plus de 3 jours) pour ceux du secondaire. Parmi ces derniers, un élève sur 4 indique avoir déboursé plus de 693 € pour un voyage!

Partant de ces constats, la Ligue des familles rappelle la nécessité de clarifier, juridiquement, les règles en vigueur. Notamment celles relatives à l’aspect obligatoire ou non de telles activités. En effet, bien que la ministre de l’Éducation ait clarifié la donne oralement (" Non, les voyages scolaires ne peuvent pas être présentés comme obligatoires aux familles") en commission parlementaire en mars dernier, les textes législatifs restent évasifs à ce sujet: rien dans la législation ne définit clairement la dimension obligatoire de ces activités.

L’étude de la Ligue des familles avance d’ailleurs le chiffre de 7 élèves du secondaire sur 10 qui se voient présenter les séjours avec nuitée(s) (2-3 jours) comme obligatoires – pour environ 1 sur 2 dans le fondamental.