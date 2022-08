"La privation de sommeil va avoir des impacts psychologiques importants: on gère moins bien ses idées, ses émotions, on a du mal à prendre du recul. Cela s’observe très bien chez les enfants, mais aussi pour les adultes, même s’ils parviennent mieux à temporiser", explique Jérôme Vermeulen, psychologue clinicien, responsable du site LePsychologue.be.

Plus agressifs

Par forte chaleur, le rythme cardiaque s’accélère, la pression artérielle monte, le niveau de cortisol, l’hormone du stress, augmente, on devient plus irritable. Une étude universitaire californienne, en 2013, expliquait qu’une hausse de 1oC suffit à augmenter le risque de conflit, de violences verbales ou même d’agression physique.

"Un tel niveau de chaleur prolongé, auquel nous ne sommes pas habitués, a un effet direct sur la santé mentale des individus autant que sur leur santé physique, cela a été démontré depuis longtemps. En partie en raison d’une dérégulation hormonale", acquiesce Olivier Luminet, professeur de psychologie à l’UCLouvain."Et il faut souligner que ce sont souvent les gens dans les situations les plus précaires qui seront les plus touchés", ajoute le chercheur au FNRS. Toutes les habitations n’ont pas l’airco, un jardin et une piscine.

L’accumulation

"Quand il fait très chaud, on est fatigué, on mange moins, le corps tourne en mode ralenti. Mais c’est très compliqué, pour les humains, de lier une émotion à la cause directe de cette émotion", précise également Jerôme Vermeulen. Selon lui, c’est davantage le contexte général qui pèse sur le moral des individus, les événements lourds qui s’accumulent: le Covid, la guerre en Ukraine, la canicule."Tout cela augmente fortement l’anxiété chez les gens."

"Depuis la crise du Covid, on voit que les cabinets de psychologues ou de psychiatres sont plus qu’encombrés. Les listes d’attente sont de plus en plus importantes, pour différents motifs, mais à chaque fois en raison du cumul d’événements stressants parce qu’inhabituels, nouveaux et de grande ampleur. Et c’est souvent avec un effet retard que l’on mesure les dégâts", ajoute dans le même ordre d’idée Olivier Luminet.

En insécurité

Lui aussi estime"qu’il faut prendre la question dans une perspective globale, dans laquelle s’inscrit la sécheresse" que nous connaissons. "On voit un effet cumulatif, il y a quelques années, l’impact d’un été chaud n’aurait pas été aussi fort. Mais derrière tous ces événements, auxquels s’ajoutent les inondations de l’an dernier, notre sécurité est à chaque fois mise à mal. Les gens se sentent de moins en moins en lieu sûr."

"Le soleil, la chaleur, c’est plutôt réconfortant, agréable au départ. C’est là que le phénomène est ambigu, parce que c’est seulement quand on en arrive aux extrémités que ça devient angoissant", ajoute encore le professeur de l’UCLouvain. Et si le réchauffement climatique est encore une menace fort abstraite dans nos quotidiens, là le danger prend une dimension plus réelle.

Face à l’incendie

"Ce premier gros incendie dans le Luxembourg n’a fait qu’amplifier les choses. Parce que les gens constatent plus concrètement les effets. Quand on a vu un départ d’incendie, ou qu’on est confronté aux coupures d’eau, cela peut avoir un impact beaucoup plus anxiogène qu’auparavant. On le voit en France, à une échelle bien supérieure à ce qu’on a en Belgique, mais on touche là à un élément central de la vie des gens, leur habitation, qui est le lieu de leur sécurité. L’accès à l’eau, la maison, ce sont des éléments vitaux. Les gens voudront entendre une réponse à long terme, et pas seulement l’envoi de pompiers."

"Ce qui crée de l’anxiété, aussi, c’est de s’apercevoir combien nous sommes dépendants de facteurs extérieurs, de pays lointains, que ce soit pour le gaz russe, le blé ukrainien ou l’électronique chinoise. Face à cela, il faut une coordination de la réponse, et cela nous renvoie au politique", complète Jerôme Vermeulen."Dès le moment où il y a une réponse coordonnée face à une situation de stress collectif, cela donne l’impression aux gens qu’ils reprennent le contrôle. Pour répondre à l’anxiété, il faut pouvoir donner des lignes de conduite, fixer des règles. Les gens ont besoin de messages clairs, qui disent ce que l’on doit faire et comment on doit le faire."