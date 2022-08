Couples, familles monoparentales, personnes isolées: voici le profil des ménages dans votre commune

Analyse sur base des statistiques collectées à la date du 1er janvier 2022.

1 Les couples toujours en tête

Comme c’est le cas depuis des décennies, la majorité des foyers wallons sont composés par des couples. L’an dernier, ils représentaient près d’un ménage (48,9%) sur deux.

Surtout présents dans les provinces du Brabant wallon (54,7%) et du Luxembourg (53,1%), ces couples ne se trouvent toutefois pas sur un pied d’égalité. Ainsi, force est de constater qu’ils sont plus souvent mariés (32,8% contre 16,1%) et qu’ils ont aussi, dans la majorité des cas, des enfants à charge (26,7% contre 22,2%). À ce titre, la commune d’Attert (Luxembourg) fait très fort puisque c’est la localité francophone où l’Iweps a recensé le plus de couples mariés avec enfant(s) en 2021 (32%).

2 Les femmes (un peu) plus souvent isolées

Autre constat: près d’un ménage wallon sur cinq (19,1%) est composé d’une femme seule. En comparaison, les hommes seuls représentent 17,9% des foyers du sud du pays.

Surreprésentées dans la province de Liège, ces personnes isolées n’adoptent toutefois pas la même approche dans le choix de leur lieu de résidence. Là où les femmes préfèrent visiblement se rapprocher des grands centres urbains comme Liège (24,7%) et Spa (24,6%), les hommes optent un peu plus souvent pour des coins reculés comme Hastière (27,2%), Vresse-sur-Semois (24,5%) ou encore Bouillon (24,3%).

3 Les femmes aux commandes des familles monoparentales

En représentant seulement 12,2% des foyers wallons en 2021, les familles monoparentales constituent le troisième type de ménages recensés dans le sud du pays.

Toutefois, là encore, de grosses disparités apparaissent. À commencer par le fait que les femmes se trouvent à la tête de 80% des familles monoparentales recensées l’an dernier.

Dernière particularité notable: les familles confiées à des femmes sont surreprésentées dans le Hainaut (Quaregnon, Frameries,…) et dans la province de Liège (Seraing, Dison,…).