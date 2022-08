"Certains confrères en font des prescriptions quotidiennes, mais les endocrinologues ne cautionnent pas cette tendance", note le docteur André Bodson, spécialiste en diabétologie, consultant au Chirec. Tout en soulignant le faible risque à prendre ce régulateur de la glycémie, qui a prouvé son efficacité pour traiter le diabète de type2. C’est sur ces patients que l’effet amaigrissant avait d’abord été constaté.

"Entendons-nous, on n’aura pas un amaigrissement colossal. Ce n’est pas un produit miracle. On parle d’une perte de poids de moins d’un kilo toutes les trois semaines, avec la dose la plus faible (0,25 mg)", dit-il. Sur les personnes qui souhaitent perdre quelques bourrelets, l’effet peut néanmoins se révéler spectaculaire. Suffisamment pour qu’un certain nombre de patientes mettent la pression sur leur médecin afin d’obtenir la prescription.

Déconseillé

"La perte moyenne en deux ans est de 4 à 5 kilos", tempère une autre endocrinologue-diabétologue, Françoise Heureux, du CHRSM de Namur, très sévère, elle, envers ces prescriptions hors indication première."Il ne faut pas prendre ou prescrire l’Ozempic en dehors d’un diabète mal équilibré chez le patient obèse", tranche sans ambages la spécialiste.

Sans compter la reprise des kilos perdus quand on arrête le traitement."Oui, on regrossit. C’est évident", indiquent les deux endocrinologues. Pour être efficace, la prise de ces régulateurs de glycémie doit d’ailleurs s’accompagner d’une réduction de l’apport calorique et d’un programme d’exercices physiques.

Arrivé sur le marché il y a deux ans, l’Ozempic s’auto-administre avec un "stylo" à raison de quatre injections par mois (une par semaine). Il coûte 102,34 € mensuellement, non-remboursés par la sécurité sociale si le patient n’est pas reconnu diabétique de type 2 (marqueur supérieur à 7,5) et obèse (IMC supérieur à 30).

100 €, non remboursés

Le coût est élevé, mais deux fois moins cher que son prédécesseur, du même fabricant Novo, le Saxenda, proposé aussi en Belgique dans le traitement de l’obésité, mais plus fortement dosé (3 mg) et qui présentait l’inconvénient de devoir s’injecter chaque jour.

Moins coûteux, plus simple d’utilisation, l’Ozempic connaît un tel succès que, vers la mi-juin, les pharmacies se sont retrouvées à cours d’approvisionnement.

Une alternative existe avec le Trulicity (de chez Lily). Mais le manque de disponibilité n’est pas sans poser problème aux patients qui utilisent ces produits dans le cadre d’un traitement pour le diabète. "On est là hors indication, et ça équivaut à gaspiller un produit précieux pour les diabétiques", estime le docteur Bodson."Et c’est loin d’être fini, on s’attend à une rupture de stock jusque janvier 2023 au moins", s’inquiète le docteur Heureux."Nos patients qui mériteraient une médication permettant une belle amélioration du diabète s’en trouvent privés."Elle dénonce un"abus de prescription". "Une limite est dépassée, d’autant qu’aucune étude de sécurité de l’Ozempic chez les non-diabétiques n’a été publiée. Le risque n’est pas connu.".