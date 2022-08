Ces communes wallonnes où les cambriolages diminuent/augmentent le plus

1 Moins d’effractions en Wallonie

Premier constat: le nombre de domiciles visités en Wallonie diminue.

Alors que la police recensait encore 33.167 vols de ce type en 2000, les autorités n’en comptabilisent plus que 14.263 en 2021. Soit une chute importante de 57% des cambriolages contre 54,56% sur l’ensemble de la Belgique.

De même, si les larcins dans les maisons et appartements du sud du pays n’ont diminué "que" de 39,81% entre 2017 et 2021, cette baisse reste la plus importante des cinq dernières années. Le nombre d’effractions dans les maisons n’ayant baissé "que" de 36,23% en Belgique (et 38,76% en Flandre) durant le même laps de temps.

2 Liège et le Hainaut, plus sûrs

Deuxième constat: Liège et le Hainaut sont les provinces wallonnes où la proportion de cambriolages a le plus diminué ces dernières années. Bien qu’elles continuent de comptabiliser le plus d’effractions en 2021, les deux entités se veulent plus sûres avec une baisse respective de 58,75% et 57,63% des vols depuis 2000.

Mieux encore, les récents efforts de la police hennuyère ont été fortement récompensés puisque le nombre de maisons/appartements visité(e)s a plongé de 45,84% depuis 2017. En comparaison, seule la province namuroise fait mieux avec un fléchissement du nombre des cambriolages de l’ordre de 46,75%.

3 Aucun cambriolage à Meix-devant-Virton

Plus localement, seule une commune wallonne peut se targuer de n’avoir enregistré aucune effraction en 2021. Il s’agit de Meix-devant-Virton.

Située en Gaume, la petite commune luxembourgeoise – qui compte moins de 3.000 âmes – est ainsi passée de 4 demeures visitées en 2020, une année pourtant marquée par le Covid, à 0 en 2021.

4 Manhay, Sainte-Ode et Wasseiges, très bons élèves

Outre Meix-devant-Virton, d’autres localités wallonnes semblent également plus épargnées par les vols dans les maisons. C’est le cas notamment de Manhay, Sainte-Ode et Wasseiges où le nombre d’effractions a le plus diminué au cours des deux dernières décennies.

À Manhay, par exemple, les cambriolages sont ainsi passés de 33 en 2000 à seulement 3 en 2021. Et à Wasseiges, là où la police comptabilisait encore 11 maisons visitées en 2020, seule une habitation a été la cible des voleurs l’an dernier.

5 Daverdisse et Mont-de-l’Enclus plus ciblés

Malheureusement, certaines communes assistent aussi à une hausse du nombre de cambriolages sur leur territoire. Exemple flagrant avec Mont-de-l’Enclus et Daverdisse, toutes les deux situées à quelques kilomètres de la France.

Avec 12 effractions de plus recensées entre 2000 et 2021, les deux localités symbolisent bien les efforts qui peuvent encore être réalisés pour diminuer plus fortement encore le nombre de cambriolages enregistrés en Wallonie.