Voici les nouveaux dangers de notre été caniculaire: le liquide de refroidissement et le chlore des piscines

Les vapeurs de chlore sont nocives. Si le Centre antipoisons a constaté une explosion d’appels à la suite de piqûres de guêpes (plus de 280 appels actuellement contre 84 pour l’année 2021), le chlore utilisé dans les piscines en cette période de fortes chaleurs reste très dangereux. Car le produit, oxydant et corrosif, doit être manipulé avec la plus grande précaution, loin de la portée des enfants."L’inhalation de vapeurs de chlore peut entraîner des problèmes de santé", prévient le Professeur Dominique Vandijck, directeur général adjoint du Centre antipoisons. " Une exposition unique à des vapeurs de chlore peut avoir de graves conséquences, tant à court qu’à long terme, et doit être prise au sérieux. liquide de refroidissement du moteur."