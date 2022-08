Une explosion de piqûres de guêpes: le Centre antipoisons a déjà reçu 280 appels cet été et s’attend encore à en avoir beaucoup

Du jamais vu! Si l’an dernier, le Centre antipoisons enregistrait 84 appels pour des piqûres de guêpes, elle en a déjà reçu 280 cette année, selon Dominique Vandijck, directeur général adjoint de l’institution."Ce n’est hélas pas fini", ajoute-t-il. Car c’est pendant le mois d’août que ces insectes"sont plus actifs et donc plus agressifs".