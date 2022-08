Disparitions inquiétantes, homicides: pas de cellule d’enquête centralisée en projet sur les «cold-cases» en Belgique

Si la France a mis sur pied un pôle judiciaire se consacrant exclusivement à quelque 240 dossiers non résolus, il n’y a pas de service spécifique au sein de la police fédérale en Belgique, comme l’indiquait le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne lors d’une réponse parlementaire. Les "cold cases" peuvent être traités avec l’organisation judiciaire actuelle, selon lui.

Des cellules spécifiques peuvent être mises en place à titre exceptionnel, comme ce fut par exemple le cas pour les tueurs du Brabant.

Aujourd’hui encore, le discours est le même au sein de la police fédérale. "Ces affaires ne nécessitent pas la création de cellules ‘‘ad hoc’’ vu qu’un service de recherche régulier a suffisamment d’expertise pour les traiter", précise la porte-parole de la police fédérale. Les disparitions non-élucidées sont donc traitées par la cellule des personnes disparues, les meurtres non-élucidés par les cellules homicide/agression des polices judiciaires fédérales, etc.

"Actuellement, il n’y a pas de volonté de créer une telle équipe. La création de cellules spécifiques peut être un frein à la flexibilité de l’engagement des moyens. Pour la police, la création de ces cellules cold case au niveau local ne crée pas suffisamment de valeur ajoutée. En revanche, des cellules spécifiques peuvent être mises en place à titre exceptionnel, comme ce fut par exemple le cas pour les tueurs du Brabant."

Plus le temps passe, plus les recherches sont évidemment compliquées: des preuves peuvent disparaitre, des témoins décéder et la mémoire s’estomper. Parfois pourtant, de nouveaux éléments peuvent apparaître longtemps après les faits et permettre de revoir une affaire. Ou bien — et c’est une raison de consacrer du temps à ces cold cases — d’anciens éléments permettent actuellement des recherches impossibles auparavant, grâce aux progrès technologiques. Ainsi, on peut maintenant identifier une personne avec des éléments trouvés il y a vingt ou trente ans. La cellule spéciale d’enquête Corpus, qui a pour mission de retrouver le dépeceur de Mons, est ainsi toujours active. L’objectif est de tenter, avec les nouvelles techniques d’investigations scientifiques, notamment grâce à l’ADN, d’exploiter les moindres microtraces.

Selon ce commissaire à la retraite de la police judiciaire fédérale, les enquêteurs manquent de moyens pour mener les recherches. "Chez nous, sans citer l’arrondissement judiciaire dans lequel je travaillais, on avait il y a peu tellement de travail que nous n’avons pas assez d’enquêteurs pour se consacrer aux dossiers non résolus", expose-t-il. "Cela dit, lors de chaque enquête, tous les moyens nécessaires étaient déployés, mais faute de nouveaux éléments on a bien dû mettre tel ou tel dossier de côté."

Pas d’autopsies en suffisance en Belgique

En Belgique, depuis le début des années 2000, il y a en moyenne 200 homicides intentionnels par an. Le taux d’élucidation de ces homicides est, d’après la littérature judiciaire en la matière, de 80%. On recenserait donc 20% de cold-cases. Un chiffre qui pourrait être plus important, selon le Dr Philippe Boxho. La raison: faute de budget, la Belgique ne réalise plus d’autopsies en suffisance. Avec pour conséquence que la Justice passerait à côté de 75 crimes parfaits par an. Le directeur de l’Institut de médecine légale de Liège confirme la tendance: en matière d’autopsie, nous sommes à la traîne.

On ne se donne pas les moyens financiers.

"Aujourd’hui, on envoie un légiste sur une mort suspecte et non plus sur une mort violente (quelqu’un qui se pend, qui prend des médicaments ou qui tombe dans les escaliers)", nous expliquait-il, il y a peu, dans le cadre de la sortie de son livre. "Or, ce que les légistes proposent, c’est d’inverser le système: de se demander, par l’intervention du légiste, si c’est suspect. Effectivement, on va trouver des meurtres qui seraient passés au bleu. J’en ai déjà découvert de cette manière-là. On avait une politique criminelle ici, à Liège, – on l’a changée parce que nous n’étions plus suffisamment - qui était d’envoyer le légiste pour voir s’il y avait quelque chose de suspect et, régulièrement, on est tombé sur de vrais meurtres. (...) On ne se donne pas les moyens."

Un projet-pilote est à l’étude au sein du gouvernement, selon Philippe Boxho, pour envoyer un légiste sur toutes les morts violentes pendant une période d’essai.

