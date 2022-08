Dans la foulée, les plus jeunes d’entre eux, réunis notamment sous la bannière de Youth for Climate, multipliaient alors les grèves scolaires pour le climat. 3000 le 10 janvier, 12500 une semaine plus tard, ils étaient carrément 70 000 à la fin du mois : Bruxelles, mais aussi Gand, Liège, Louvain ou encore Mons voyaient ainsi des dizaines de milliers d’élèves prendre le pavé d’assaut et ainsi dénoncer l’inaction des adultes face aux dangers du changement climatique

" C’est bien de dénoncer. Mais agir, c’est mieux", répondaient, en substance, leurs détracteurs. C’est ce qu’ils ont fait: trois ans plus tard, certains de ceux qui marchaient pour dénoncer se mobilisent aujourd’hui pour agir.

Consultance

Créée en 2019, en marge donc de cette vaste prise de conscience jeune et collective, Expand est une "Jeune Entreprise" active dans le secteur de la consultance liée à la transition.

Victoria Schreck, vous êtes étudiante à l’UCLouvain et la nouvelle CEO d’Expand. De quoi s’agit-il?

C’est une «Jeune Entreprise». Cela signifie qu’il faut être inscrit comme étudiant pour pouvoir en être membre. Comme il s’agit d’une ASBL, Expand est rémunéré uniquement à travers les services que nous offrons aux entreprises.

De quels services parle-t-on?

Nous leur donnons des conseils, un peu comme une agence de consultance. Nous avons développé deux axes de compétences. Le premier concerne le développement durable. Nous aidons les entreprises à réaliser leur transition écologique. Par exemple, nous les guidons afin qu’elles obtiennent la certification internationale B-Corp (NDLR: certification octroyée aux sociétés commerciales qui répondent à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public). De plus en plus d’entreprises sont intéressées par cette démarche. Or ce n’est pas simple à mettre en place: c’est là que nous pouvons jouer un rôle. Un autre exemple est le projet que nous entamons cette année avec une commune qui souhaite repenser son agencement sous l’angle de la transition: nous allons proposer une série de pistes.

Et le second axe?

Il concerne tout ce que l’on regroupe sous l’appellation «science et vie». Il s’agit de consultance dans les domaines de la technologie et du biomédical. Nous réalisons des études de marché, des études techniques, etc. Par exemple, nous avons travaillé à l’élaboration d’un système de récupération et de recyclage de déchets d’aluminium pour une entreprise qui produits des profilés sur mesure dans cette matière, une activité qui génère beaucoup de déchets. Dans tous nos projets, on retrouve une dimension écologique.

Comment ça fonctionne?

Expand fonctionne véritablement comme une entreprise. On veut en effet qu’elle puisse apporter aux étudiants une première expérience véritable dans le milieu professionnel.

Étudiants

On l’a compris: il faut être étudiant pour y entrer. Mais comment peut-on en devenir membre?

Il y a chaque année un recrutement organisé durant le second quadrimestre en fonction des besoins et des postes vacants (NDLR: quand un étudiant est diplômé, il quitte automatiquement son poste). Le recrutement se fait sur base de CV, d’entretiens collectifs, de mises en situation, etc. Actuellement tous nos membres proviennent du campus de Louvain-la-Neuve, mais nous avons déjà pu par le passé accueillir des étudiants issus d’autres campus.

Vous êtes reconnus par un établissement scolaire en particulier?

Non. En France, où le modèle de ces «Jeunes Entreprises» est beaucoup plus développé, il n’est pas rare d’avoir un véritable lien entre celles-ci et une haute école ou une université. Nous avons récemment noué des discussions avec la Faculté d’agronomie de l’UCLouvain, nous espérons que cela pourra concrétiser quelque chose. Ça prend du temps, mais c’est en train de bouger.

D’où proviennent les entreprises qui font appel à vos services?

De tous horizons. Au début, c’était essentiellement par le bouche-à-oreille que les contacts se nouaient. À présent, cela va plus loin. Des start-up font appel à nos services, parfois aussi de plus grosses entreprises. Nos premiers clients ont été surpris par la qualité des services fournis.

Quel investissement, en termes de temps, cette activité vous demande-t-elle?

Personnellement, je dirais que j’y consacre en moyenne 10 heures par semaine. Nous restons avant tout des étudiants, la priorité doit donc rester les études (NDLR: la plupart des membres d’Expand poursuivent des études d’ingénieur civil et d’ingénieur biomédical). Et puis il y a toute une série d’autres activités: les mouvements de jeunesse, les guindailles. Une «Jeune Entreprise», c’est aussi une façon d’apprendre à gérer son temps.

