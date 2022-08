Si l’an dernier, les faits de vol et d’extorsion ont à nouveau légèrement augmenté, ils restent néanmoins loin des chiffres observés avant la crise sanitaire, selon le rapport des statistiques policières de criminalité pour l’année 2021 dévoilé ce jeudi 4 août 2022. Les cambriolages dans les bâtiments ont, quant à eux, diminué (43.572 faits répertoriés), ainsi que les vols avec effraction dans les habitations – 34.140 faits ou tentatives enregistrés en 2021 –, qui constituent le plus bas niveau historique atteint.

Voici le nombre de faits enregistrés en matière de vol et d’extorsion, par année. ©Police fédérale

"La crise sanitaire a de nouveau pesé sur les taux de criminalité, mais dans une moindre mesure qu’en 2020", constate la police fédérale, précisant que 866.588 faits criminels ont été perpétrés en 2021, soit une diminution de 12,4% (- 122.600 faits) par rapport à 2020. "Cette baisse peut s’expliquer en grande partie par le contrôle du respect des mesures liées au Covid-19. Alors qu’en 2020, l’on enregistrait encore 192.307 infractions aux mesures Covid-19, leur nombre n’était plus que de 68.104 en 2021."

Il est maintenant temps de s’attaquer à une autre pandémie: celle des violences sexuelles.

"Les chiffres de la criminalité montrent que nous nous remettons des conséquences de la pandémie de Covid-19", a indiqué le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. "Il est maintenant temps de s’attaquer à une autre pandémie: celle des violences sexuelles. Dès le premier jour de cette législature, nous avons fait de la lutte contre la violence sexuelle une priorité. Ainsi, le nouveau droit pénal sexuel est entré en vigueur le 1er juin, avec des peines plus sévères, de nouveaux éléments aggravants comme les piqûres, des définitions plus claires des infractions et une marge d’interprétation réduite. Les statistiques des Centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles, qui sont actuellement mis en place dans toutes les provinces, montrent que la disposition des victimes à porter plainte augmente sensiblement. Le prélèvement plus rapide des traces, au moyen de techniques avancées, facilite la charge de la preuve et se traduit par davantage de condamnations."