Est-ce intéressant de faire installer une citerne d’eau de pluie?

Cette réflexion est celle de Laurent Elsdorf, porte-parole de la société Eloy, un tout gros concepteur et fabricant de systèmes de récupération de l’eau de pluie et de traitement des eaux usées, installé à Sprimont."On ne constate pas un boum des ventes, mais bien une augmentation d’année en année, dit-il, parce que le marché obligataire est en train de se durcir. On se rend compte qu’on gaspille énormément d’eau."

Passage obligé

Installer une citerne d’eau de pluie ne se décide pas sur un coup de tête. Cela doit être le fruit d’une évaluation, en fonction des besoins du ménage, mais aussi de la pluviométrie de la région et de la surface des toitures."Il est clair qu’en Belgique, pour un ménage moyen de trois personnes, on est sur un format d’une citerne de 10000 litres. C’est ce qu’on pose le plus."

Deux facteurs, selon lui, influencent le marché à la hausse. Tout d’abord les communes qui, confrontées à la mise en place de restrictions dans la distribution de l’eau de ville en cas de sécheresse, obligent de plus en plus à installer une citerne de récupération d’eau de pluie lors de l’octroi des permis de bâtir, pour les rénovations et les nouvelles constructions."En Flandre et à Bruxelles, c’est même obligatoire."

Les communes confrontées à des inondations peuvent aussi considérer l’utilité de citerne pour servir de "tampon" en cas de très fortes pluies."L’autre facteur, c’est la conscientisation des citoyens aux problèmes d’environnement. Et ça permettra aussi de se prémunir face aux restrictions actuelles et futures, liées aux canicules."

Entretien une fois par an

Outre l’achat et la pose de la citerne qui sera faite par un terrassier,"le point numéro 1 est la préfiltration pour éviter les sédiments dans la citerne et préserver la qualité de l’eau", conseille Laurent Elsdorf. De nombreux systèmes existent, plus ou moins efficaces et coûteux. Ils sont parfois intégrés à la citerne."Il importe aussi de protéger ses gouttières avec un grillage, et d’entretenir sa citerne régulièrement. Je conseille vivement une fois l’an, par un professionnel. Idéalement à la sortie de l’été, quand le niveau est au plus bas."

Dans un ménage, l’eau de pluie peut être destinée simplement à arroser potager et jardin. Si c’est votre usage, un simple tonneau récupérateur d’eau pluviale vous coûtera entre 150 et 300 € pour un modèle mural de 300 litres, à brancher sur les gouttières. Mais l’eau de pluie a bien d’autres usages dans une maison, et principalement la chasse d’eau des WC, gros consommateur. En Belgique, l’usage d’eau pluviale est aussi toléré pour le lave-vaisselle ou la machine à laver le linge. Contrairement à l’eau du robinet qui contient du calcaire, l’eau de pluie est douce, par nature. Pour la lessive, elle requiert moins d’adoucissant et pour la douche, elle fait mousser le savon plus rapidement et évite les dépôts de calcaire sur les robinets et parois. Mais utiliser l’eau de pluie pour le bain ou la douche n’est pas autorisé. Il faudrait impérativement la chauffer à plus de 65oC pour éviter tout risque sanitaire lié aux bactéries. L’eau peu calcaire est, par contre, très efficace pour laver sa voiture. Et elle servira bien sûr au nettoyage, que ce soit dans la maison ou à l’extérieur. Voire au remplissage d’appoint d’un étang ou d’une piscine.

Rentable en 10 ou 15 ans

Tout cela compris, on peut estimer que 50 à 60% de l’eau utilisée dans une habitation peut ainsi être remplacée, et c’est donc une réduction d’autant de la facture d’eau de ville. Selon la SWDE, la facture d’eau moyenne d’un ménage représente 45 € par mois (540 € par an), pour une consommation annuelle de 100 m3.

Le gain d’installation d’une citerne atteindra donc une vingtaine d’euros par mois, soit 270 € par an si vous passez la moitié de votre consommation en eau pluviale. L’installation d’une citerne de 10000 litres, full équipée, revenant autour de 2 000 à 2500 €, il faut donc 10 à 15 ans pour que ce soit rentable, voire davantage en fonction du coût des accessoires et travaux annexes (protection des gouttières, préfiltre, pompe, raccordements avec un circuit d’eau séparé…). Les prix peuvent monter à 4 000, voire 6 000 €. Pour une même capacité, les citernes en composé plastique sont plus coûteuses que celles en béton. Il existe aussi des citernes "ultra-plates" qui exigent moins d’espace d’enfouissement.

Tout est donc question de calcul. Si vous consommez plus d’eau que la moyenne, le gain sera plus rapide mais une citerne de grande capacité sera nécessaire, ce qui augmentera les coûts. Le contentement de faire un geste pour préserver l’eau et la nature sera, de toute façon, supérieur à l’argument financier..