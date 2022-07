Plusieurs cyberattaques dans des écoles belges pendant le Covid: des étudiants identifiés

Selon la sénatrice Els Ampe, la Haute Ecole VIVES (Flandre occidentale) a été une des victimes de cyberattaques et un peu plus tard, c’est une attaque générale sous forme de "Distributed Denial of Service" (DDOS) qui a eu lieu contre BELNET (le réseau national de la recherche et de l’enseignement en Belgique), paralysant ainsi l’internet de plusieurs Hautes Écoles du pays.

Des cyberattaques lancées par les étudiants eux-mêmes dans le but d’entraver l’enseignement à distance.

Si le Centre for Cybersecurity Belgium (CCB) ne dispose pas d’une image complète du nombre de cyber-incidents dans les universités et les Hautes Ecoles belges, les organisations ne sont néanmoins pas tenues d’en faire rapport.

"Pendant la pandémie de Covid, les écoles étaient plus que jamais dépendantes des plateformes d’apprentissage numériques (telles que Smartschool) et de leurs propres réseaux pour garantir la continuité de l’enseignement", a précisé le secrétaire d’Etat Mathieu Michel. "Au cours de cette période, des attaques DDoS ont aussi parfois été signalées contre des écoles secondaires, lancées par les étudiants eux-mêmes dans le but d’entraver l’enseignement à distance. Les auteurs de ces attaques ont parfois pu être identifiés."

Suite à ces attaques, CERT.be, le service opérationnel du Centre pour la Cybersécurité de Belgique, a développé un PDF reprenant une série de conseils à appliquer sur la manière de les traiter et les mesures à prendre.

"Afin de rendre les institutions publiques plus résistantes aux attaques, le Centre pour la Cybersécurité de Belgique (CCB) propose aussi une gamme de services de cybersécurité tels que des formations et des tests pen, auxquels les universités et les collèges peuvent avoir recours. Le CCB dispose également d’un système d’alerte précoce (early warning system – EWS), grâce auquel les organisations d’importance vitale (notamment le potentiel scientifique et économique de notre pays) reçoivent des alertes précoces et ciblées sur les principales vulnérabilités et menaces."

Le CCB prévoit d’offrir plusieurs de ces services d’alerte à toutes les organisations belges dès la fin de cette année, via un nouveau portail.

"En ce qui concerne les mesures futures, on peut citer la future directive européenne NIS2 sur les mesures pour un niveau commun élevé de cybersécurité dans l’Union, dont le texte est encore en cours de finalisation et devra être transposé au niveau belge", a encore précisé le secrétaire d’Etat. "Cette directive élargira les règles existantes pour les fournisseurs de services essentiels (AED) et les fournisseurs de services numériques. La directive exigera des États membres qu’ils imposent des règles relatives aux mesures de sécurité et à la notification des incidents à tous les organismes de recherche importants, moyens et essentiels. Dans le cadre européen, ces obligations ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement mais aux organisations menant des recherches appliquées. Toutefois, les États membres peuvent eux-mêmes imposer ces obligations à tous les établissements d’enseignement supérieur s’ils le souhaitent."