Les scouts, une école de la vie critiquée mais tellement appréciée

Si bien que ces nombreux commentaires ont fait réagir Mathieu Perin, jeune bourgmestre des Bons Villers et ancien animateur scout.

Sur Facebook, Maki, comme on l’appelait aux scouts, a vu son dernier post partagé par plus de 1.700 personnes en moins de 24 heures.

"À lire les journaux ces derniers temps, on peut avoir l’impression que les camps des mouvements de jeunesse ne sont que des lieux d’insécurité, de débauche et d’irrespect: un scout perdu par-là, une troupe fait trop de bruit par ici, encore une intoxication alimentaire, un animateur ivre… En cette période morne pour l’actualité, les titres racoleurs servent uniquement à vendre du papier ou faire des clics. Ils ne reflètent en rien la toute grande majorité! Pourquoi ne pas faire un reportage sur le camp zéro déchet, un article sur l’utilisation de produits locaux à l’intendance ou simplement mettre en exergue la vie en groupe dans un camp?"

Une publication qui pourrait faire penser que la presse ne s’intéresse en effet qu’aux mauvais côtés des mouvements de jeunesse. Et que de nombreuses personnes ne voient les animateurs et animatrices que comme de vulgaires poivrots. Pourtant si quelques articles parlent de certains malheureux faits divers, de nombreuses initiatives sont mises en avant. Et pas seulement durant les vacances mais durant toute l’année. Parce que les scouts, les guides ou encore le patro, c’est une école de la vie qui fonctionne 365 jours par an.

C’est ainsi qu’on pouvait lire hier matin qu’en camp dans la région de Vresse-sur-Semois, les scouts de Lessines sont intervenus pour stopper un départ de feu de forêt. Samedi dernier, L’Avenir s’intéressait aux camps qui se mettaient aux produits locaux dans la région de Beaumont. Une initiative qui est fortement encouragée depuis des années par la Fédération des Scouts. Chaque année, des camps zéro déchet sont mis en lumière mais il est vrai que de nombreuses "B.A." (N.D.L.R.: bonne action) ne sont pas contées sur les sites des médias.

Pas plus tard que le 23 juillet, des habitants locaux ont partagé un barbecue avec de jeunes animés de la troupe de Gosselies qui effectuait un hike de marche. Dans un post Facebook, ils ont souligné leur gentillesse et leur politesse.

Un exemple parmi tant d’autres qui s’est déroulé la semaine dernière. Parce que les bonnes actions des scouts, des guides ou encore des patronnés sont quotidiennes.

Plus de 100.000 jeunes envahissent chaque année la Wallonie durant les vacances d’été. Forcément, il arrive que de petits couacs se déroulent comme des nuisances sonores ou une petite intoxication alimentaire. Mais cela se passe dans une infime partie des camps.

Plus de 95% des camps se déroulent sans encombre. Et plus de 100.000 enfants rentrent au bercail chaque année avec des souvenirs plein la tête qu’ils garderont toute leur vie.

Parce que les mouvements de jeunesse, c’est une école de la vie qui peut avoir ses mauvais côtés mais qui véhicule des valeurs de partage, d’entraide, de respect ou encore de prise de responsabilités qui marquent à vie un jeune être humain.

Et ça la presse le rappelle et ne doit pas l’oublier.