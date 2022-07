Les mares et leur biotope souffrent de la sécheresse (vidéo)

Près d’une mare asséchée, le sol argileux est couvert de grosses craquelures. On voit encore les traces de pas des mammifères – sangliers, chevreuils – qui venaient s’y abreuver. Mais là, il ne subsiste qu’un peu de boue, au centre de la mare, et pour seule vie, quelques insectes sur la terre humide.

Une mare complètement asséchée. ©© Jacques Duchateau

Les batraciens sont «prévenus»

Les deux jours de canicule de la semaine passée n’expliquent pas à eux seuls l’assèchement de la mare. " C’est un processus assez lent", dit l’agronome. Et la progressivité de l’assèchement permet aux batraciens d’aller voir ailleurs dans la réserve d’une trentaine d’hectares, car elle dispose d’un réseau "connecté" d’environ 15 mares, avec des haies, bois, bosquets alentour.

Les mares souffrent de la sécheresse. ©© Jacques Duchateau

" L’assèchement d’une mare en juillet n’est pas exceptionnel. La sécheresse en été n’est pas dramatique, en soi, mais elle devient problématique lorsque les épisodes se succèdent, comme c’est le cas depuis 2016,explique M. Lighezzolo.Rochefort est une commune très attentive au stress hydrique: c’est souvent elle qui tire le signal d’alarme, demandant aux citoyens d’arrêter de laver les voitures. C’est une zone très sensible à l’absence de pluie."

Heureusement, les batraciens sont "programmés" pour se reproduire vite et tôt: " En mars-avril pour les grenouilles rousses et les tritons. Ils sortent de la mare quand il y a encore de l’eau. Mais j’ai vu des jeunes grenouilles séchées, au printemps."

Cette mare a perdu près de 2/3 de son eau par évaporation. ©© Jacques Duchateau

On ne remet pas d’eau

Remettre de l’eau dans les mares? Ce n’est pas à l’ordre du jour. " De l’eau de distribution, chlorée, ne serait pas bonne pour l’équilibre du biotope. Amener de l’eau de pluie en citerne, c’est du charroi, du carburant… ce n’est pas une bonne idée. Quant à l’eau des rivières, risquerait d’introduire des poissons dans la mare, ce qui est malvenu parce qu’ils mangent les œufs et larves de batraciens." L’année dernière, à cause des inondations, il est arrivé que des poissons de rivières arrivent dans les mares, avec tous les inconvénients que cela comporte. Par contre, des poissons sont parfois apportés par les oiseaux " à cause d’œufs accrochés aux pattes des canards"

Une mare plus ancienne. Elle a perdu une partie de son eau mais il lui en reste assez pour abriter de nombreux batraciens. ©© Jacques Duchateau

Les mares se reformeront avec les orages ou les pluies d’automne. Même si leur durée de vie, sans entretien est limitée à 15 ans. "Elles se rebouchent ou s’atterrissent, avec un arbre qui tombe dedans, par exemple." On ne recreuse pas vraiment la mare, on "l’élargit", sans toucher aux plantes et animaux qui vivent dedans, ou on en creuse une autre un peu plus loin, " une première ici, puis ici" montre Patrick Lighezzolo, en pointant à 2 mètres de la mare de 2004. Ici, le niveau a fortement baissé, mais elle est pleine de vie, entre ses grenouilles vertes et de roseaux à massettes.

