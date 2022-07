Comment réagir aux piqûres de guêpes: vos astuces

Suite à cet article paru hier sur la page Facebook de L’Avenir, nous avons demandé aux internautes quelles étaient leurs astuces en cas de piqûres de guêpes. Voici vos solutions.

Tout d’abord pour soulager la douleur, plusieurs lecteurs recommandent d’utiliser la pompe anti-venin Aspivenin.

Ensuite, pour les personnes allergiques, les antihistaminiques comme le Zyrtec ou la cétirizine sont conseillés.

Parmi les remèdes les plus insolites, voici celui d’Emmanuelle: "On urine sur de la terre qu’on applique ensuite (terre-urine) sur la piqûre pendant 20 minutes. Pas de gonflement et peu douloureux". Ou encore celui de Daniel: "Frotter de suite avec des feuilles de plantain". Aurore recommande, quant à elle, la lavande aspic.

Bien sûr, il existe des solutions plutôt… inutiles mais qui ont le don de faire sourire. Comme celle de Yohan par exemple: "Tu cours un petit peu, tu sautilles beaucoup sur place en soufflant, et tu te pinces autre part pour que ça passe mieux". Ou encore celle de Maxime: "Un gin coca et la douleur partira". Santé!