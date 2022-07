1. Premier réflexe

Le premier réflexe en cas de piqûre est de vérifier si le dard de la guêpe est toujours dans la peau. Si c’est le cas, une petite pince ou une aiguille suffisent généralement à le retirer vu qu’il dépasse de la peau. Cette première étape mérite une attention toute particulière pour différentes raisons. "Le dard s’accompagne de la glande à venin. En retirant le dard, on extrait un maximum de substances, y compris un corps étranger qui pourrait s’infecter par la suite", précise le professeur Tennstedt.

2. Calmer la douleur

Une douleur vive survient généralement suite à la piqûre de guêpe. Pour soulager cette douleur, un glaçon ou un corps froid peut jouer un rôle d’anesthésiant sur la piqûre. "Le glaçon doit être placé dans un tissu ou même un sac en plastique pour ne pas brûler la peau au contact", explique le dermatologue. De la même façon, la baignade est autorisée pour la fonction anesthésiante de l’eau froide.

Remèdes maison

En cas de piqûre, on parle souvent d’appliquer du vinaigre ou du bicarbonate de soude pour réduire la douleur. Selon le professeur Dominique Tennstedt, ces ingrédients n’ont aucun effet et ne serviraient pas à grand chose… "Ces remèdes sont relativement inutiles. La douleur s’estompe d’elle-même progressivement, mais un traitement spécifique est à envisager en cas de réaction importante."

3. Traiter la piqûre

Après avoir retiré le dard et calmé la douleur, la plaie doit être désinfectée pour éviter que la piqûre ne s’infecte. "Une crème avec des corticoïdes (cortisone) doit également être appliquée pour diminuer l’inflammation puisque dans l’immense majorité des cas, la réaction est inflammatoire et non infectieuse." Ces crèmes sont disponibles sans ordonnance en pharmacie.

La cortisone, si elle a mauvaise réputation, est pourtant une hormone naturellement sécrétée par les glandes surrénales au niveau du cortex. Pour le professeur Tennstedt, les crèmes à base de cortisone restent les meilleurs anti-inflammatoires en application cutanée. "La cortisone appliquée sporadiquement ne provoque aucun ennui, y compris chez les enfants", précise le dermatologue.

4. Surveiller l’évolution

Des plus en plus de personnes développent des allergies aux piqûres de guêpes, d’abeilles ou de frelons. Si ces allergies sont bénignes au début, elles tendent généralement à s’intensifier à chaque exposition au venin concerné.

Si la zone gonfle au-delà des 2 ou 3 cm autour de la piqûre, on peut donner des antihistaminiques. Si le gonflement concerne tout le membre, un avis médical est nécessaire. "On prescrira alors généralement de la cortisone en prise orale pour diminuer la réaction."

Si certains des symptômes suivants apparaissent, il sera alors nécessaire de se diriger aux urgences pour une prise en charge rapide: difficultés respiratoires, asthme, ou rougeur qui se répand sur le corps. De l’adrénaline sera injectée pour un effet le plus rapide possible.

5. Envisager une désensibilisation

En cas de réaction importante, le professeur Tennstedt recommande de faire par la suite une mise au point biologique en testant différentes agressions. "Un dosage des IgE spécifiques de la guêpe mais aussi des abeilles, des frelons ou des moustiques permettra d’identifier précisément les différentes réponses de l’individu."

En fonction de ces réponses, une désensibilisation peut être effectuée pour atténuer l’allergie. "Ces désensibilisations sont souvent effectuées par des pneumologues et visent à injecter de façon calibrée et encadrée différents venins pour habituer progressivement l’individu à l’exposition de ces venins." Une solution à envisager pour permettre à certains de passer un été serein…