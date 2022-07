Bornes de recharge: un enjeu pour les campings

Du coup, certains n’hésitent pas à brancher leur véhicule toute la nuit sur les simples prises 220 volts des campings. Comme la plupart des ceux-ci facturent l’électricité au forfait (de 1,5 à 4 € la nuit, selon l’ampérage) et que les réseaux électriques ne sont pas appropriés, cela pose rapidement problème. La plupart des campings wallons interdisent de tels branchements.

"Chez nous, il est interdit de connecter des véhicules électriques au réseau parce que cela nous coûte trop cher", tranche Karin Korver, du camping Le Prahay à Poupehan, sur la Semois. Là, le courant 6A est compris dans le prix de l’emplacement, et un supplément de 4 € est demandé pour obtenir du 10 A. Mais pas question d’y brancher une voiture, c’est net."Mais nous voulons le proposer pour l’année prochaine, parce qu’il y a beaucoup de voitures électriques maintenant", souligne la propriétaire.

«Ils font sauter les plombs»

" Il y a une demande, mais le problème c’est que les plombs sautent quand ils branchent les voitures", explique de son côté Helmut Vanderlinden, du camping Saint Remacle à Cugnon. Où une borne de 22 kW est justement en cours d’installation."L’an dernier, on avait quelques voitures électriques alors j’ai eu l’idée d’attirer ainsi des gens de passage qui trouveront l’endroit sympa. Nous sommes un petit camping, alors il faut être créatifs. Nous avons une brasserie, avec une belle terrasse, et les gens qui peuvent se payer des voitures électriques ont un certain pouvoir d’achat. C’est une bonne promotion pour nous. Dans le futur, la demande sera de plus en plus importante."

L’investissement (3500 €) sera d’autant plus vite rentabilisé que l’accord avec l’installateur de la borne prévoit un retour financier pour le propriétaire sur la facturation électrique au client.

«Un truc obligatoire»

Au camping de la Mayette, à Hotton, les bornes de recharge font partie des investissements 2022, au même titre que des panneaux photovoltaïques."À la suite des inondations de l’an dernier, on devait faire des travaux et on s’est dit que tant qu’à être dans les tranchées, il fallait être prévoyants en installant des bornes. La demande n’est pas encore très forte,souligne Jean-Pierre Ermen,mais on sent que cela vient à grand pas, surtout dans la clientèle hollandaise."

Sur le parking commun, les quatre bornes (11 kW) ne sont pas encore tout à fait opérationnelles. Les campeurs peuvent y recharger gratuitement, mais l’idée est bien sûr de facturer le service."On a beaucoup de clients de Bruxelles qui ne pensent pas toujours à recharger en partant, et au niveau des bornes publiques, l’offre est très faible dans la région. Moi je pense que ça va devenir un truc obligatoire."