Pas de pluie

Il faut bien dire que ce qui ne tombe plus du ciel depuis longtemps, c’est la pluie. Du moins, pas en suffisance.C’est pourquoi le SPW a pris cette décision d’interdiction.

Pêche interdite sur les rivières wallonnes jusqu’au 12 août. ©© Jacques Duchateau

Frédéric Dumonceau, chef du service pêche au SPW: "La situation des cours d’eau est préoccupante en maints endroits. La hauteur d’eau n’est pas suffisante. De plus, avec les fortes chaleurs, l’eau est plus chaude, l’oxygène y est plus rare. En eaux vives, on ne peut plus se permettre d’autoriser la pêche.Tout comme la pratique du kayak, d’ailleurs"

Dont acte sur la Lesse, la Semois, l’Amblève et toutes ces rivières qui attirent tant de pêcheurs. Par contre, la Meuse et la Sambre ne sont pas touchées par cette interdiction.

Pêche interdite sur les rivières wallonnes jusqu’au 12 août. ©© Jacques Duchateau

Pas partout

Le SPW a donc communiqué dès ce samedi : "Les zones d’eau mixte et d’eau vive des sous-bassins de l’Amblève, de la Haine, de la Lesse, de la Moselle, de l’Ourthe et de la Vesdre sont concernées par l’interdiction, tout comme la zone d’eau vive du sous-bassin de la Sambre. Enfin, dans le sous-bassin de la Semois-Chiers, la pêche est temporairement interdite dans les zones d’eau mixtes et d’eau vive à l’exception du Ton et de la Chevratte."

Cette interdiction court jusqu’au 12 août, sauf grosse pluie (peu probables) d’ici là. Frédéric Dumonceau précise encore que la situation sera réévaluée avant une éventuelle réouverture de la pêche mi-août.

Bastien et Martin ont profité de cette dernière journée de pêche autorisée. En pêcheurs respectueux de la nature, ils ont remis à l’eau les quelques prises du jour. ©© Jacques Duchateau

Deux frangins

Martin et Bastien, deux jeunes frangins, se sont levés à 5h du matin, ce lundi, pour profiter de cette dernière journée de pêche sur la Semois, à Bohan.Fins connaisseurs des rivières et respectueux de l’environnement, ils prennent cette décision avec philosophie.

"Avec le manque d’eau et la chaleur, les conditions ne sont pas bonnes pour le poisson. On ne constate pas encore trop de mortalité mais il vaut mieux interdire la pêche avant qu’il ne soit trop tard.C’est une mesure que nous comprenons."

En attendant, ils assurent quelques belles prises, qu’ils remettent de suite à l’eau. Parce que la pêche, pour eux, est un plaisir, un sport, et qu’il n’est pas question que les poissons terminent en friture.

Une jolie prise pour Bastien. ©© Jacques Duchateau

Vous pouvez suivre les exploits de Bastien et Martin sur leurs comptes instagram.