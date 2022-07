Trente pourcents des feux d’artifice contrôlés ne répondent pas aux exigences de sécurité

Vingt articles pyrotechniques --notamment des feux d’artifice de catégorie F2 à faible danger et à faible niveau sonore--, ont ainsi été contrôlés. Six d’entre eux, soit 30%, présentaient un ou plusieurs manquements entraînant un risque grave. Dans 25% des cas, il s’agissait même de manquements majeurs ou critiques.

En outre, 16 articles sur 20 (80%) comportaient également des non-conformités administratives.

Par ailleurs, 14% des vendeurs, soit 21 magasins sur les 146 contrôlés, n’étaient pas en règle. Il s’agissait principalement d’infractions relatives à la détention et à la vente de feux d’artifice sans autorisation fédérale (10 magasins), à la vente de produits aux marquages non conformes (6 magasins) et au dépassement des quantités autorisées à la vente (5 magasins).

Neuf saisies judiciaires ont été pratiquées pour un total de 303 kg NEQ (Net Explosive Quantity). Et 5 magasins ont dû cesser la vente de certains feux d’artifice, retirer les produits de leurs rayons et se mettre en ordre.