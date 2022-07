Hausse du prix du pellet: attention aux arnaques quand vous achetez sur internet

Pour éviter les mauvaises surprises, la Fédération Interprofessionnelle Belge du Bois Énergie (FEBHEL) vous donne quelques conseils.

Primo: vérifiez que le site est bien lié à une entreprise réelle qui a une activité en Belgique (via une recherche sur le site du Moniteur ou de la BNB).

Un autre moyen de vérifier est de taper le nom du site ou de la prétendue entreprise, et la mention "avis" dans un moteur de recherche. S’il s’agit d’une arnaque, il est fort probable que d’autres se soient fait avoir et en fassent part sur internet. Le site www.signal-arnaques.com permet également de faire une recherche sur un site ayant déjà été renseigné comme une arnaque.

Méfiez-vous aussi des offres trop belles pour être vraies. C’est bien souvent une source de grande déception.

Si malgré toutes ces précautions il arrive qu’on se fasse avoir, il est important de signaler le site et l’arnaque à la Computer Crime Unit de la Police Fédérale. Ils pourront prendre des mesures afin de poursuivre les arnaqueurs et également pour que leur site ne soit plus référencé dans les moteurs de recherche.