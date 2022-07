Espérance de vie: 3 ans de moins pour le Wallon, 5 ans de plus pour une femme et l’accroc Covid

Après une chute importante due au Covid, l’espérance de vie retrouve ainsi plus ou moins le niveau de 2019 (81,8 ans). En 2020, elle avait reculé pour s’établir à 80,8 ans, alors qu’elle avait tendance à augmenter constamment au fil des ans.

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, cela se traduit dans les chiffres: l’espérance de vie à la naissance est de 84 ans pour les femmes et de 79,2 ans pour les hommes .

Par rapport à 2020, les femmes et les hommes ont gagné respectivement 358 et 263 jours. Toutefois, par rapport à 2019, on observe une légère baisse chez les hommes (-124 jours) et une stagnation chez les femmes (+11 jours).

L’écart entre les sexes avait tendance à se réduire progressivement, mais est donc reparti à la hausse à la suite du coronavirus.

Flamands, Wallons et Bruxellois ne sont pas égaux . L’espérance de vie à la naissance reste la plus élevée en Région flamande, avec 82,7 ans, contre 81,3 ans dans la Région de Bruxelles-Capitale et 79,9 ans en Région wallonne. Un Flamand peut donc espérer vivre 3 ans de plus qu’un Wallon.

La pandémie du Covid-19 a eu un effet important sur la mortalité mais aussi sur l’espérance de vie. Son impact sur la mortalité belge était nettement plus faible en 2021 qu’en 2020 mais est resté malgré tout présent avec une hausse modérée du nombre de décès de 2,4% par rapport à la moyenne de la période 2017-2019.

Selon Statbel, cet effet de la pandémie sur l’espérance de vie devrait s’estomper dans les prochaines années.