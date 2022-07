Le nombre de patients contaminés par le coronavirus admis à l’hôpital a franchi cette semaine le cap des 2.000 unités. Le nombre de contaminations et de décès quotidiens est également en hausse depuis un certain temps. Interrogée au micro de Bel-RTL, Christie Morreale a évoqué un pic des hospitalisations proche. « La semaine prochaine, on devrait atteindre le pic dans nos hôpitaux », a-t-elle avancé. Pour rappel, il y a actuellement près de 100 personnes en soins intensifs en Belgique.

Septième vague cet automne?

Le ministre fédéral de la Santé a, lui, évoqué une septième vague de la pandémie. Certes, les courbes de progression marquent un ralentissement mais, selon lui, il faut y voir l’effet des vacances scolaires. La rentrée des classes et le retour au travail après les grandes vacances font craindre une recrudescence. « Une nouvelle vague ou un nouveau variant qui peut nous frapper fortement sont loin d’être exclus. Il n’y a pas de raison de paniquer mais bien d’être prudents », a-t-il expliqué.

Le pays doit se préparer pour l’automne, aux yeux de M. Vandenbroucke, qui a rappelé le lancement d’une nouvelle campagne d’injection d’une dose de rappel du vaccin au mois de septembre, mais aussi l’importance d’un plan de ventilation.

Les gouvernements doivent également être prêts à prendre des mesures, a ajouté le ministre fédéral. Sont visés par exemple le port du masque dans les transports en commun ou le recours au télétravail.