Depuis plusieurs mois, Arnaud constate une hausse constante du prix de la palette de sacs de pellets. Sur une année, le prix de vente a doublé et il risque encore d’augmenter dans les prochaines semaines. De combien de pourcents? "Difficile à dire, car les prix évoluent tous les mois" , confie Pierre Martin, secrétaire général de la Fédération Interprofessionnelle Belge du Bois Énergie (FEBHEL). "Cela dit, on ne s’attend pas à une tendance à la baisse d’ici cet hiver. Des sacs de 15 kilos à 10 euros se vendront dans certaines enseignes."

Pour les consommateurs de pellets, le prix n’est toutefois pas la seule préoccupation. "Vais-je pouvoir faire mon stock pour l’hiver?" , se demande Arnaud. "Pour trouver du pellet, c’est visiblement la galère… et nous sommes en plein été!"

Des prix en hausse et des difficultés pour s’approvisionner: comment expliquer pareille situation? En résumé, c’est le résultat d’une forte demande de pellet et d’une offre qui diminue.

Les Belges brûlent plus de pellets

"Je reçois 400 coups de fil par jour" , lance Pedro Corral, gérant de la société Copellets à Engis, en province de Liège. "Tout le monde se jette sur ce combustible. Conséquence: tout ce que j’avais comme pellets pour le mois de juillet est déjà parti. J’ai vendu 50 palettes ce mois-ci. C’est du jamais vu pour juillet."

Et le cas de Pedro est loin d’être isolé. Chez certains vendeurs, aucun sac n’est disponible avant septembre. "La demande est croissante depuis un moment" , explique Pierre Martin, secrétaire général de la FEBHEL. "Depuis le confinement dû au Covid, les ventes de poêles à pellets ont connu une nette hausse. Plus 21% en 2021 par rapport à 2020 en Europe. Nous avons aussi connu un été 2021 assez maussade. La consommation de pellets a donc moins diminué que d’habitude. Ensuite, une nouvelle clientèle est arrivée… Face à l’augmentation des prix de l’énergie, comme le mazout, certains ont investi dans des poêles à pellets, car plus avantageux financièrement. Les Belges sont donc plus nombreux à brûler du pellet qu’il y a quelques mois."

Baisse de l’offre

D’autre part, il y a donc une offre de pellets moins importante. "Il y a d’abord eu des problèmes d’approvisionnement en bois d’une manière générale. En cause: la mauvaise météo et des problèmes d’ordre logistique" , poursuit Pierre Martin. "En outre, jusqu’à la fin de cet hiver, les fabricants de panneaux de bois, de pâte à papier, etc., se sont beaucoup approvisionnés en sous-produits qui servent à fabriquer les pellets. Et puis, nous assistons aujourd’hui à une diminution de la demande en bois, car les prix des matériaux ont augmenté. Par conséquent, les scieries diminuent leur activité et donc la production de sciure pour les pellets baisse."

Et la guerre en Ukraine dans tout cela? "A priori, elle a un impact très limité chez nous" , affirme Pierre Martin. "Que ce soit sur le prix ou sur la disponibilité du pellet."

Si le contexte est aujourd’hui compliqué, il y a des perspectives plus réjouissantes. Les producteurs locaux de pellets ont réalisé des investissements pour augmenter leur capacité de production et de stockage. Cela devrait se concrétiser d’ici début 2024 et se traduire par une capacité de production nationale d’environ 1 million de tonnes, contre 850 000 tonnes aujourd’hui.

En attendant, soyez prévoyants: n’attendez pas que votre réserve soit vide avant de commander la prochaine livraison, au vu des délais actuels de livraison.