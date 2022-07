Farid répond à votre question météo: «Doit-on craindre une chaleur insupportable?»

Bonjour Steven et courage! Ayant habité plusieurs années dans un appartement mansardé, je sais que c’est compliqué l’été. On attend une baisse des températures vendredi et samedi avec des nuits agréablement fraîches et il faudra aérer un maximum ton habitation. Dimanche, on verra une hausse du mercure vers 28-29°C sur ta région, mais une nuit encore respirable. Je crains toutefois un gros coup de chaleur lundi et mardi. Les nuits seront presque chaudes et on ira chercher 33 à 35°C lundi et potentiellement 35 à 39°C mardi sous un vent de sud-est modéré. Un conseil sympa: mettre un essuie mouillé devant le ventilateur afin d’activer le processus d’évaporation qui fait baisser les T°C d’un ou 2 degrés (idem sur la peau). Courage, ça baissera mardi fin de soirée…