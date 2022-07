Moins de pommes de terre cultivées, un niveau record pour l’épeautre en 2021 en Belgique

En 2021, la Belgique comptait 36.012 exploitations avec une production agricole, soit autant qu’en 2020. C’est en région flamande qu’on en compte le plus, avec 64.5% des exploitations, contre 54% en région wallonne. La superficie agricole utilisée a légèrement augmenté, de 1.367.082 hectares en 2020, à 1.368.315 hectares l’année suivante.

Pour la culture industrielle, la superficie octroyée à la culture de la pomme de terre a diminué de 7%, soit 7.418 hectares de moins qu’en 2020. Cette diminution s’explique par une réduction de la production afin d’éliminer les stocks importants générés par la crise de la Covid-19, avec une baisse plus importante en Flandre (-8.5%) qu’en région wallonne (-6.9%).

Au contraire, l’épeautre, céréale très utilisée pour le pain et les soupes, et pour l’alimentation animale grâce à son moindre coût, a vu sa demande fortement augmenter en 2021. Sa superficie de production s’est accrue, plus 23% par rapport à 2020. Une autre céréale a également eu la cote cette année, le froment, ou plus généralement le blé tendre, qui a augmenté sa superficie de culture de près de 200.000 hectares en seulement une année, passant de 1.794.731 hectares à 1.905.063 hectares en 2021.

Les cultures de légumes en plein air ont connu une forte baisse en région wallonne (-10.2%), quand en Flandre la superficie des productions augmente (+5.5%). C’est le cas pour les cultures d’oignons, de racines de witloof (chicons) et d’épinards, ces derniers sont d’ailleurs produits à plus de 90% dans la région flamande.

Enfin, les élevages bovin, porcin et de volailles ont légèrement diminué par rapport à 2020. L’élevage bovin s’est réduit de 25.000 têtes, et notamment les génisses d’élevage (-67%) ou encore les vaches allaitantes (-16%). Les cheptels porcins et de volailles ont connu respectivement une baisse de 2.8% et de 0.42%, par rapport à ceux de 2020.