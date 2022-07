Moustiques: ces virus tropicaux qui peuvent vous gâcher l’été

À l’instar du célèbre "moustique tigre" (Aedes albopictus) dont la première installation en France remonte à 2004, les vecteurs de maladie tropicale se multiplient au fil des ans. "Nous retrouvons régulièrement ces moustiques en Belgique mais pour l’instant, cette espèce (les "moustiques tigres", NDLR) ne s’y est pas encore implantée, affirme Isra Deblauwe, entomologiste à l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers (IMT). Si ces moustiques s’installent chez nous, il sera important de suivre leurs populations de très près, afin de pouvoir évaluer le risque de transmission de virus."

La présence des moustiques en Europe en 2022. ©ECDC

Toutefois, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), plusieurs espèces invasives (comme le "moustique japonais") se sont même déjà implantées en Belgique au cours des 15 dernières années.

La présence des «moustiques tigres» en Europe en 2022. ©ECDC

La présence des «moustiques japonais» en Europe en 2022. ©ECDC

Mais quels virus les Belges risquent-ils réellement d’attraper?

1 Le chikungunya

Très médiatisée en 2006 après qu’une importante épidémie a été recensée dans les départements français de l’Océan indien, la maladie se manifeste après une incubation de 4 à 7 jours en moyenne.

Fièvre élevée, maux de tête, nausées, courbatures, éruption cutanée, conjonctivite: les symptômes peuvent être nombreux. Dans le pire des cas, des douleurs articulaires importantes peuvent être ressenties.

S’il n’existe pas de traitement curatif contre le chikungunya, chaque symptôme peut être traité spécifiquement.

2 La dengue

Cette "grippe tropicale" se manifeste par des symptômes… de type grippal: fièvre, courbatures, nausées, maux de tête,…

Le temps d’incubation de la maladie peut aller de 3 à 14 jours.

Comme pour le chikungunya, il n’existe aucun traitement curatif spécifique ni vaccin. Par contre, chaque symptôme peut être traité spécifiquement.

3 Le virus Zika

Si les symptômes du virus Zika sont peu nombreux et souvent minimes, ils s’apparentent le plus fréquemment à de la fièvre, des éruptions cutanées et des maux de tête. Toutefois - c’est une spécificité du virus -, une conjonctivite ainsi que des œdèmes (des mains ou des pieds) peuvent apparaître.

Délai d’incubation: 3 à 12 jours après la piqûre de moustique.

À nouveau, seul un traitement symptomatique peut être prescrit. L’utilisation d’aspirine et d’anti-inflammatoires est toutefois déconseillée.

4 La fièvre jaune

Très présente en Amérique du sud et en Afrique, la fièvre jaune peut également se transmettre en Europe pendant l’été.

Après une incubation d’environ une semaine, la maladie se caractérise par des symptômes grippaux.

Dans les cas les plus graves, des saignements (bouche, nez, yeux,…) ainsi que des vomissements de sang et des troubles renaux peuvent apparaître. De même, la couleur de la peau peut virer au jaune.

Enfin, dans le pire des cas, un patient peut décéder. La mort intervient alors, en moyenne, dans les 7 à 10 jours après la piqûre, après une phase de délires, de convulsions et de coma.

Seul un traitement symptomatique peut être proposé. D’où l’importance de se faire vacciner contre la fièvre jaune avant de partir dans des régions à risque.

5 La fièvre du Nil occidental

Particularité de cette maladie: 80% des personnes infectées restent asymptomatiques.

Pour les derniers 20%, "on constate un syndrome grippal (de la fièvre, des maux de tête, un malaise général, des ganglions gonflés) avec des symptômes temporaires (quelques jours voire quelques semaines)", écrit l’IMT sur son site internet. "Dans moins de 1% des cas, les patients sont atteints d’un syndrome du virus du Nil Occidental plus sévère (présentant des symptômes d’affection du cerveau (encéphalite) avec fièvre élevée, raideur de la nuque, maux de tête, effets neurologiques,…)."

Comme pour les maladies précédentes, seul un traitement symptomatique peut être conseillé.

À noter que le temps d’incubation peut varier entre 1 et 14 jours.