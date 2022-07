Retour en force des mouches cet été: «Elles sont déjà plus nombreuses que l’an dernier»

Chaleur et humidité

La forte présence de ces insectes - et en particulier les mouches - est dûe à des conditions météorologiques favorables à leur développement, explique le spécialiste. Les récentes précipitations et les températures clémentes ont influencé leur cycle de reproduction. "Les mouches recherchent la chaleur et l’humidité.Avec une alternance de fortes chaleurs et de pluies dernièrement, les conditions sont idéales. Les cycles tendent à se raccourcir. Les adultes arrivent donc plus tôt et en abondance", indique Frédéric Francis.

Les mouches vont rester très nombreuses

La répétition d’une telle alternance climatique pourrait mener à une abondance d’insectes (mouches, guêpes ou moustiques) tout au long de l’été, explique le spécialiste. "Ce sont des groupes d’insectes où on a plusieurs générations par an. Le nombre de générations va augmenter en cas de bonnes températures. Si on continue à avoir des températures élevées et si on maintient une certaine humidité, les mouches vont rester très nombreuses", explique l’entomologiste. Il semblerait, dès lors, qu’il faille compter avec ces "indésirables" cet été.