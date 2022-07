Apprendre à nager à l’école: une nécessité devenue un luxe en Fédération Wallonie-Bruxelles

Ce constat d’un manque de bassins disponibles n’est pas neuf. Mais le phénomène s’est considérablement amplifié cette année, suite notamment aux intempéries de juillet 2021, lesquelles ont impacté 12 bassins wallons.

" D’ordinaire, nous consacrons aux cours de natation une période (NDLR: en réalité, deux avec le transport) tous les 15 jours dès la deuxième maternelle, puis une période (NDLR: idem) par semaine dès la première primaire , nous explique une directrice d’école située dans l’une des communes impactée par les inondations. En fin de première primaire, nous avons des enfants qui nagent une longueur. Malheureusement, depuis que la piscine communale a dû fermer en juillet dernier, il n’y a plus de cours de natation.Nous avons tenté de trouver des solutions ailleurs, dans les communes voisines, en vain ." Car impayable.

Sécurité

Face au manque de surfaces disponibles et à l’explosion des coûts de transports, nombreuses sont ainsi les écoles qui se retrouvent aujourd’hui dans l’impossibilité d’organiser les cours de natation.

La ministre de l’Éducation Caroline Désir rappelle qu’il est «essentiel que les enfants apprennent à nager, notamment pour des raisons de sécurité». ©© Jacques Duchateau

Pourtant, " il est essentiel que les enfants apprennent à nager, notamment pour des raisons de sécurité ", souligne Caroline Désir, la ministre de l’Éducation.

Les cours de natation font d’ailleurs partie intégrante des programmes scolaires jusqu’en deuxième année du secondaire – les élèves devant être capables à ce stade de nager 25 mètres – et même jusqu’en troisième année avec les nouveaux référentiels du tronc commun, qui entreront progressivement en vigueur dès la rentrée prochaine.

" Ce problème prend toujours plus d’ampleur, également au niveau géographique ", constate encore la ministre, qui rappelle cependant que la création et l’entretien des infrastructures sportives – dont les piscines – ne relèvent pas de sa compétence. De fait: c’est du côté des Régions, et donc notamment de la Wallonie, que les investissements en la matière peuvent être réalisés.

Or, si des chantiers sont en cours (lire ci-contre), ceux-ci ne parviendront sans doute pas à franchement étendre l’offre en matière de piscines publiques; tout juste permettront-ils d’en limiter l’érosion.

Inégalités

" Dans l’attente de ce renouvellement et de la poursuite du maillage territorial indispensable pour répondre aux besoins, nous ne pouvons qu’encourager les synergies entre les pouvoirs organisateurs (PO) et les piscines pour que les enfants continuent d’apprendre à nager dans les meilleures conditions ", prêche Caroline Désir.

En attendant, la directrice d’école l’observe: " Cette situation va creuser les inégalités sociales, ça, c’est clair. Dans les milieux moins favorisés, il y a beaucoup d’enfants qui apprennent à nager chez nous.Mais ils n’en ont plus l’occasion ."

Ce sont dès lors vers des cours – et des bassins – privés que se tournent de plus en plus de familles .Pour peu que celles-ci en aient les moyens...