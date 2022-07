Quelque 6.000 candidats passent l’examen d’entrée en médecine et dentisterie au Heysel

"Il y a eu un bond, mais c’est difficile à analyser", observe Laurent Despy, l’administrateur de l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur), l’institution chargée de la gestion et de l’organisation administrative et matérielle de l’examen d’entrée. "Est-ce qu’il y a eu un effet COVID avec des gens qui se sont sentis investis d’une mission médicale? C’est possible, mais difficile à chiffrer. La qualité des études en Belgique fait aussi qu’on a de plus en plus de non-résidents".

Les candidats sont 1.131 à se destiner à la dentisterie (18,6%) et 4.955 à la médecine (81,4%). Il y a eu 7.188 demandes d’inscription enregistrées entre le 4 mai et le 10 juin, mais des personnes se sont désinscrites avant la tenue de l’examen.

"On a eu pendant deux ans les examens dans les universités en raison de la COVID, et on retrouve cette année le Heysel avec une organisation lourde pour environ 6.000 candidats, qui sont globalement à 50% des non-résidents, avec 2 femmes pour un homme", a remarqué Laurent Despy. "Chose nouvelle cette année-ci, les personnes qui réussiront leurs examens et seront diplômées en bout de parcours ont la garantie de pouvoir exercer la médecine et d’avoir un numéro INAMI". L’année prochaine, avec la mise en oeuvre d’un concours, il n’y aura plus qu’une seule épreuve au lieu de deux et le nombre de places correspondra au numéro INAMI fixé.

Les candidats de cette année seront amenés à répondre par écrit à 8 séries de questions à choix multiples, 120 questions au total avec des points négatifs en cas d’erreurs, portant chacune sur l’une des 8 matières évaluées, fixées par décret et réparties en 2 catégories qui sont "Connaissance et compréhension des matières scientifiques" et "Communication et analyse critique de l’information".

Pour réussir, il faut une moyenne de 10/20 dans les deux catégories et au moins 8/20 dans chacune des matières. Cette année, il y a 1.452 candidats qui avaient déjà présenté l’examen par le passé. Le taux de réussite était l’an passé de 11,6% à la première session et de 26,7% à la seconde. Ces chiffres étaient respectivement de 19,7% et de 16,9% en 2020.

Il y a 500 surveillants. En 2021, 3 cas de fraudes ont été considérés avérés, un à la session de juillet et 2 en août.

Le jury se réunira mardi prochain et les résultats seront mis en ligne le 14 juillet.

Une seconde épreuve aura lieu en août. La date n’a pas encore été arrêtée.