Vers une recrudescence des guêpes cet été? «Les interventions augmentent»

"Ces 15 derniers jours, le boulot ne manque pas, assure Kévin Gérard, pompier professionnel depuis 15 ans et exterminateur de guêpes depuis 2019. Contrairement à 2021 où la pluie continue n’avait pas fait leurs affaires, on constate que les indésirables sont beaucoup plus nombreux cet été."

Profitant d’un hiver doux et d’un printemps relativement chaud "avec peu de gelées", les guêpes prolifèrent dans toute la Belgique depuis la mi-mai. "Elles ont tenu bon pendant les derniers mois, et maintenant elles sortent afin de trouver la nourriture nécessaire à leur survie", explique le patron de Supguêpes, à Nandrin.

"Il faudra sans doute attendre le mois d’août pour vérifier si on vit vraiment une année à guêpes. Mais si la météo ne change pas radicalement, il y a de grandes chances pour que ce soit le cas", poursuit le pompier liégeois qui s’inquiète également d’une possible prolifération du frelon asiatique dans les semaines à venir.

Reste que, si elles plus nombreuses cet été, les guêpes - dont certaines colonies peuvent parfois dévorer jusqu’à un demi-million de mouches en une semaine - ne sont pas forcément plus agressives. "Tout dépend de la façon dont on se comporte avec elles. Pour le moment, de ce que je vois et de ce que j’entends, beaucoup de personnes se sont fait piquer. Mais ça ne veut pas dire que les guêpes sont forcément plus agressives, poursuit encore Kévin Gérard, également ambulancier de formation. Si vous faites des gestes brusques, elles vous attaqueront. Mais si vous restez calmes, il y a peu de chances pour qu’elles s’en prennent à vous."