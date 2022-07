Mucoviscidose: Vertex soumettra une nouvelle demande de remboursement pour son traitement

"Vertex partage le sentiment d’urgence de mettre tous ses médicaments à la disposition du plus grand nombre de patients éligibles et soumettra donc une nouvelle demande de remboursement conjointe pour KAFTRIO® pour les patients éligibles âgés de 6 ans et plus, avec de nouvelles données de real world evidence (preuve empirique en médecine, ndlr)", déclare la société pharmaceutique. "Afin de pouvoir commencer à préparer une nouvelle demande dès que possible, Vertex est tenu de retirer les dossiers actuels conformément à la réglementation belge en vigueur."