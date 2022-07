Alcool et camps de jeunesse: 14 incidents pour 1.084 camps en province de Luxembourg

La controverse liée à l’interdiction, par les bourgmestres de quatre communes wallonnes (Florenville, Chiny, Bouillon et Andenne), de l’alcool dans les camps de jeunesse a fait l’objet d’une réunion vendredi entre ministres, gouverneurs et fédérations de mouvements de jeunesse du nord et du sud du pays, a indiqué la ministre francophone Valérie Glatigny.